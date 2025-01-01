契約者指導ビデオを簡単に作成
AIアバターを活用して、オンボーディングを効率化し、規制遵守を確実にします。
外部の人員に当社のコアバリューと運用手順を紹介し、初日からのエンゲージメントを高めるために、45秒の契約者指導ビデオをデザインしてください。スムーズなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを用いたダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトを直接ビデオに生成します。アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めるべきです。
国際的な契約者向けに、特定の法的要件を事実に基づいてグラフィカルに豊かに説明する90秒の情報ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを使用し、プロフェッショナルなナレーション生成を行い、多言語オプションをサポートする包括的な字幕/キャプションを使用して、多様なチーム間での理解を確保します。
新しい契約者向けに、彼らの即時のタスクを概説し、主要なチームメンバーを紹介する初期のオンボーディングメッセージとして機能する30秒の歓迎ビデオを開発してください。視覚スタイルはモダンで簡潔であり、AIアバターを親しみやすい画面上のプレゼンターとして起用し、温かい声で、スムーズな契約者指導体験に効果的に貢献します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな指導ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ技術とカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、高品質な指導ビデオの制作を効率化します。リアルなAIアバターを使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenは契約者向けの効果的な安全指導ビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは契約者向けに特化した包括的で魅力的な安全指導ビデオを作成することができます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、重要な安全情報を明確に伝え、規制遵守を確実にし、労働力の理解と記憶を向上させます。
HeyGenはオンボーディングビデオのエンゲージメントを高めるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはダイナミックなAIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、ナレーションや字幕の追加機能を提供し、オンボーディングのエンゲージメントと記憶を向上させます。また、多言語オプションをサポートしており、多様なグローバル労働力に共感するパーソナライズされた体験を作成できます。
HeyGenはどのようにして企業が魅力的なAIビデオを簡単に作成できるようにしますか？
HeyGenは直感的なAI駆動ツールを提供し、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。企業は幅広いAIアバターとブランディングコントロールを利用して、高品質でブランドに合ったコンテンツを迅速かつコスト効率よく制作でき、広範なビデオ制作の専門知識を必要としません。