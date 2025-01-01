AI契約レビュー動画を簡単に作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑な条項を明確に説明し、リスクをフラグし、瞬時の分析を行動可能な洞察に変えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プラットフォームがどのようにリスクを効果的にフラグし、複雑な契約の条項を説明できるかを示す45秒のビデオを探求してください。このビデオは企業の法務部門やコンプライアンス担当者向けに作られており、情報豊かで明確なビジュアルスタイルと自信に満ちたナレーションが必要です。HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプションを活用して、すべての重要な詳細が伝わるようにしてください。
契約をアップロードし、Microsoft Wordアドインを使用してレビューし、その後WordまたはPDFにエクスポートするシームレスなプロセスを強調する60秒のチュートリアルスタイルのビデオを目撃してください。このビデオは法律技術愛好家やパラリーガルを対象としており、落ち着いた明確な指導トーンとステップバイステップのビジュアルが求められます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ユーザーの旅を効果的に構築してください。
サービスの背後にある洗練されたインテリジェンス、特にAIが弁護士によって訓練されていること、そしてユーザーが契約とチャットしてチェックリストを生成できる方法を強調する30秒のビデオを発見してください。法律事務所や企業の法務チームを対象としたこのビデオは、洗練された信頼性のあるビジュアルスタイルと権威あるナレーションを採用する必要があります。HeyGenのAIアバターを組み込んで、主要な機能を信頼性を持って提示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、あなたのスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。あなたがテキストを提供するだけで、HeyGenはリアルなプレゼンターを備えた高品質なビデオを生成します。
HeyGenにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、あなたのロゴやブランドカラーをビデオに直接組み込むことができます。また、豊富なテンプレートやシーンから選択し、多様なコンテンツ作成のための包括的なメディアライブラリを活用することもできます。
HeyGenはさまざまなビデオエクスポート形式をサポートしていますか？
はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供し、どのプラットフォームでもビデオが完璧に見えるようにします。これにより、AI生成コンテンツはさまざまなソーシャルメディアチャネルやプレゼンテーションで完璧に見えます。
HeyGenはビデオにナレーションやキャプションを追加できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なナレーション生成機能を備えており、自然な音声でスクリプトを生き生きとさせることができます。さらに、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させるために、自動的に字幕とキャプションを生成します。