契約管理システムトレーニングビデオ: CMSをマスターしよう
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな契約管理システムトレーニングビデオを簡単に作成し、コンプライアンスと効率を向上させましょう。
既存の契約の詳細を確認する必要があるユーザー向けに「契約記録のナビゲーション」と一般的な「CMSナビゲーション」に焦点を当てた90秒のプロフェッショナルな指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはインタラクティブなウォークスルーで、アニメーションのハイライトとHeyGenのボイスオーバー生成を利用した親しみやすく情報豊富なナレーションを使用し、スムーズな学習体験を保証します。
契約ワークフロー内のマネージャーや承認者向けに「契約リクエストの承認」プロセスを示す45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。この簡潔なチュートリアルは、HeyGenのダイナミックなテンプレートとシーンを活用し、視覚的に印象的で権威あるスタイルを採用し、重要な承認ステップを画面上のテキストキューとプロフェッショナルなオーディオで強調します。
「CMSでの効果的な検索」を達成するための2分間の詳細なトレーニングモジュールを設計し、契約情報を頻繁に取得するパワーユーザーやユーザーを対象とします。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、プラットフォーム全体で最適な視聴をサポートし、正確なナレーションでサポートされた、主要な検索パラメータと高度なフィルタリングオプションに焦点を当てた効率的なデモンストレーションを提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは契約管理システムのトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、技術的なスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えたダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、魅力的な契約管理システムのトレーニングビデオを迅速に制作し、契約管理プロセス全体を効率化します。
HeyGenは契約リクエストや承認のような技術的プロセスのデモンストレーションを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、「契約リクエストの作成」や「契約リクエストの承認」などの技術的プロセスの詳細なウォークスルーを簡単に作成できます。
HeyGenはCMSナビゲーションや高度なユーザーファンクションの紹介にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、基本的なユーザー向けの「CMSナビゲーション」や「パワーユーザーとしてのCMSナビゲーション」を効果的にデモンストレーションするための柔軟なテンプレートとメディアライブラリのサポートを提供し、効果的な検索や記録管理を含め、明確で一貫した指導を保証します。
HeyGenは契約のデリジェンスに関する多様な技術トレーニングニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、「契約と調達契約における購買注文」などのトピックに関するコンテンツがすべてのプラットフォームでアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証するために、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単に生成し、字幕を埋め込むことができることで、契約とデリジェンスに関する多様な技術トレーニングをサポートします。