契約管理システムトレーニングビデオ: CMSをマスターしよう

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな契約管理システムトレーニングビデオを簡単に作成し、コンプライアンスと効率を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の契約の詳細を確認する必要があるユーザー向けに「契約記録のナビゲーション」と一般的な「CMSナビゲーション」に焦点を当てた90秒のプロフェッショナルな指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはインタラクティブなウォークスルーで、アニメーションのハイライトとHeyGenのボイスオーバー生成を利用した親しみやすく情報豊富なナレーションを使用し、スムーズな学習体験を保証します。
サンプルプロンプト2
契約ワークフロー内のマネージャーや承認者向けに「契約リクエストの承認」プロセスを示す45秒のマイクロラーニングビデオを作成してください。この簡潔なチュートリアルは、HeyGenのダイナミックなテンプレートとシーンを活用し、視覚的に印象的で権威あるスタイルを採用し、重要な承認ステップを画面上のテキストキューとプロフェッショナルなオーディオで強調します。
サンプルプロンプト3
「CMSでの効果的な検索」を達成するための2分間の詳細なトレーニングモジュールを設計し、契約情報を頻繁に取得するパワーユーザーやユーザーを対象とします。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、プラットフォーム全体で最適な視聴をサポートし、正確なナレーションでサポートされた、主要な検索パラメータと高度なフィルタリングオプションに焦点を当てた効率的なデモンストレーションを提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

契約管理トレーニングビデオの作成方法

HeyGenの強力なAIビデオ作成プラットフォームを活用して、契約管理システムのための魅力的で情報豊富なトレーニングコンテンツを効率的に開発しましょう。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成する
契約管理システムトレーニングビデオのための主要なトピックを概説します。HeyGenのシームレスなテキストからビデオへの機能に備えて、明確で簡潔なスクリプトを書きます。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選ぶ
プロフェッショナルなAIアバターと適切なテンプレートまたはシーンを選択し、CMSナビゲーションのような複雑なトピックを視覚的に表現し、魅力的な学習体験を提供します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成する
HeyGenのボイスオーバー生成を利用してスクリプトを生き生きとさせます。字幕/キャプションを追加して、契約リクエストの作成のような詳細な手順を明確にし、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポートする
組織のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用します。理想的なアスペクト比で完成したビデオをエクスポートし、契約管理プロセスを効果的に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持の向上

AIを活用したビデオを利用して、学習者のエンゲージメントを大幅に向上させ、重要な契約管理手順の知識保持を改善します。

よくある質問

HeyGenは契約管理システムのトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、技術的なスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えたダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、魅力的な契約管理システムのトレーニングビデオを迅速に制作し、契約管理プロセス全体を効率化します。

HeyGenは契約リクエストや承認のような技術的プロセスのデモンストレーションを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、「契約リクエストの作成」や「契約リクエストの承認」などの技術的プロセスの詳細なウォークスルーを簡単に作成できます。

HeyGenはCMSナビゲーションや高度なユーザーファンクションの紹介にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、基本的なユーザー向けの「CMSナビゲーション」や「パワーユーザーとしてのCMSナビゲーション」を効果的にデモンストレーションするための柔軟なテンプレートとメディアライブラリのサポートを提供し、効果的な検索や記録管理を含め、明確で一貫した指導を保証します。

HeyGenは契約のデリジェンスに関する多様な技術トレーニングニーズをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、「契約と調達契約における購買注文」などのトピックに関するコンテンツがすべてのプラットフォームでアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証するために、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単に生成し、字幕を埋め込むことができることで、契約とデリジェンスに関する多様な技術トレーニングをサポートします。