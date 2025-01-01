AIアバターで契約コンプライアンスビデオを作成
AIアバターとカスタムブランドシーンを使用して、HRチームのリスクを軽減する魅力的でコンプライアントなコンテンツを自動化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オペレーションマネージャーと法務部門向けに、'リスクを軽減する'ための'自動契約ワークフロー'を視覚的に詳細に説明する90秒のダイナミックな指導ビデオを作成してください。HeyGenの字幕/キャプションを利用して画面上の明確さを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロセスを簡単に追跡できるようにします。
コンプライアンス担当者と文書管理者にとって、'契約コンプライアンス文書の編集'と'コンプライアンスステータスの監視'の効率的なプロセスを説明する2分間の解説ビデオが重要です。このインタラクティブなステップバイステップガイドは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して視覚的に強調され、ボイスオーバー生成による親しみやすく役立つAIボイスで提供されます。
'AI駆動のデータ抽出ツール'とシームレスな'文書バージョンの比較'の機能を強調する、契約アナリストと法務チーム向けの60秒の情報ビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンで直接的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するBロールで強化され、知識豊富なAIアバターが明確な説明を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして契約コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、契約コンプライアンスビデオの制作を効率化します。これにより、俳優や複雑な撮影を必要とせずに、コンプライアンス文書を魅力的な研修ビデオに迅速に変換できます。
HeyGenは特定のCLMソフトウェアトレーニングのために契約コンプライアンスコンテンツをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドシーンやロゴの統合を含む包括的なツールを提供し、契約管理システムトレーニングに最適です。CLMソフトウェアやその他の契約管理ツールの機能を具体的に示すためにコンテンツを調整できます。
HeyGenはコンプライアンス研修のアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ボイスオーバー生成と自動キャプションを提供し、コンプライアンス研修をより広いオーディエンスにアクセス可能にします。私たちのプラットフォームは多言語ボイスオーバーをサポートしており、チームメンバーが母国語に関係なく契約コンプライアンスメッセージを明確に理解できるようにします。
HeyGenを使用してプロフェッショナルな契約コンプライアンスビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、専門の契約コンプライアンスビデオテンプレートを使用して迅速にビデオを作成できます。AI駆動のビデオコンテンツ生成により、プロセスが大幅に加速され、組織が重要な研修ビデオを効率的に配信し、コンプライアンス違反に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。