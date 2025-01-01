AIアバターで契約コンプライアンスビデオを作成

AIアバターとカスタムブランドシーンを使用して、HRチームのリスクを軽減する魅力的でコンプライアントなコンテンツを自動化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オペレーションマネージャーと法務部門向けに、'リスクを軽減する'ための'自動契約ワークフロー'を視覚的に詳細に説明する90秒のダイナミックな指導ビデオを作成してください。HeyGenの字幕/キャプションを利用して画面上の明確さを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、プロセスを簡単に追跡できるようにします。
サンプルプロンプト2
コンプライアンス担当者と文書管理者にとって、'契約コンプライアンス文書の編集'と'コンプライアンスステータスの監視'の効率的なプロセスを説明する2分間の解説ビデオが重要です。このインタラクティブなステップバイステップガイドは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して視覚的に強調され、ボイスオーバー生成による親しみやすく役立つAIボイスで提供されます。
サンプルプロンプト3
'AI駆動のデータ抽出ツール'とシームレスな'文書バージョンの比較'の機能を強調する、契約アナリストと法務チーム向けの60秒の情報ビデオを作成してください。視覚スタイルはクリーンで直接的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するBロールで強化され、知識豊富なAIアバターが明確な説明を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

契約コンプライアンスビデオの作成方法

AIアバターと直感的なツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的な契約コンプライアンスおよび研修ビデオを迅速に制作し、チームを情報提供しコンプライアントに保ちます。

Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
契約コンプライアンスビデオテンプレートを選択するか、白紙のキャンバスから始めて、多様なテンプレートとシーンを使用して研修ビデオをゼロから構築します。
Step 2
スクリプトとAIアバターを追加
コンプライアンスコンテンツのスクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択して、プロフェッショナルなボイスオーバーと視覚的な存在感でメッセージを伝えます。
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
ブランドシーンでビデオを強化し、会社のロゴを組み込み、ブランドガイドラインに合わせて色を調整します。
Step 4
ビデオを生成して共有
最終的な契約コンプライアンス研修ビデオを制作し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、チームにシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な契約情報を簡素化

視覚的に魅力的で理解しやすいAI生成ビデオを通じて、複雑な契約条件とコンプライアンス要件を明確にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして契約コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、契約コンプライアンスビデオの制作を効率化します。これにより、俳優や複雑な撮影を必要とせずに、コンプライアンス文書を魅力的な研修ビデオに迅速に変換できます。

HeyGenは特定のCLMソフトウェアトレーニングのために契約コンプライアンスコンテンツをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドシーンやロゴの統合を含む包括的なツールを提供し、契約管理システムトレーニングに最適です。CLMソフトウェアやその他の契約管理ツールの機能を具体的に示すためにコンテンツを調整できます。

HeyGenはコンプライアンス研修のアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ボイスオーバー生成と自動キャプションを提供し、コンプライアンス研修をより広いオーディエンスにアクセス可能にします。私たちのプラットフォームは多言語ボイスオーバーをサポートしており、チームメンバーが母国語に関係なく契約コンプライアンスメッセージを明確に理解できるようにします。

HeyGenを使用してプロフェッショナルな契約コンプライアンスビデオをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、専門の契約コンプライアンスビデオテンプレートを使用して迅速にビデオを作成できます。AI駆動のビデオコンテンツ生成により、プロセスが大幅に加速され、組織が重要な研修ビデオを効率的に配信し、コンプライアンス違反に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。