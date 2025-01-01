AIで簡単に契約の基本ビデオを作成

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、HRトレーニングや営業教育のための魅力的な契約の基本ビデオをより速く作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRプロフェッショナルやマネージャー向けに、"HRトレーニングセッション"のための重要な契約の基本に焦点を当てた45秒の簡潔なビデオを作成してください。ビデオはモダンで企業的なビジュアルデザインを持ち、明確で直接的なナレーションを特徴とします。HeyGenの"テンプレートとシーン"を活用して、コンプライアンスとベストプラクティスを簡単に理解できる形式で強調する洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
"営業チーム教育"のために特別に調整された30秒のエネルギッシュなビデオを制作し、効果的なクライアント交渉のために理解する必要がある重要な契約要素をカバーします。ビジュアルアプローチはダイナミックで説得力があり、自信に満ちたモチベーションを与える音声配信と組み合わせます。HeyGenの強力な"ボイスオーバー生成"を活用して、一貫性のある影響力のあるメッセージを確保し、営業チームを力づけます。
サンプルプロンプト3
"カスタマーサクセスオンボーディング"のための90秒の説明ビデオを設計し、新しいクライアント向けに一般的なサービス契約条件を明確にします。ビジュアルスタイルはサポート的でユーザーフレンドリーにし、明確で落ち着いた説明音声トラックを使用します。HeyGenの自動"字幕/キャプション"を組み込むことで、理解を助け、多様な学習の好みに対応する最大限のアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

契約の基本ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、法的概念を明確で理解しやすいコンテンツに変換し、プロフェッショナルで魅力的な契約の基本ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、詳細なスクリプトを"無料テキストからビデオへのジェネレーター"に貼り付けます。HeyGenの"スクリプトからのテキストからビデオ"機能が、テキストを瞬時に動的なビデオタイムラインに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
プロフェッショナルな"AIアバター"の多様なライブラリから選択し、トレーニング資料に人間味と親しみやすさを加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加する
プロジェクトに高品質の音声を追加し、"ボイスオーバー生成"機能を使用して、オーディエンスの理解を助ける明確で"魅力的なコンテンツ"を提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
最終化されたら、"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を使用して高品質のプロジェクトをエクスポートし、配布準備が整った"契約の基本ビデオを作成"します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な法律概念を簡素化

AIアバターとボイスオーバーを使用して、複雑な契約の基本を簡単に理解できる明確なビデオ説明に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして契約の基本ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、契約の基本ビデオの作成プロセスを簡素化します。強力なAIアバターと堅牢なテキストからビデオへのジェネレーターを活用して、契約の基本を明確かつ効率的に説明します。これにより、高品質でプロフェッショナルなビデオの制作が簡単になります。

HeyGenは契約の基本に関するAIトレーニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、契約の基本に焦点を当てたAIトレーニングビデオの開発に最適な包括的な機能を提供します。リアルなAIアバター、自然なボイスオーバー、カスタマイズ可能なシーンを活用して、情報豊富なコンテンツを構築できます。さらに、自動キャプションにより、さまざまなHRトレーニングセッションや営業チーム教育の学習者に対するアクセシビリティが向上します。

HeyGenはさまざまなチーム向けに魅力的な契約の基本ビデオテンプレートを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまな組織のニーズに合わせた非常に魅力的なコンテンツと契約の基本ビデオテンプレートを制作するのに役立ちます。HRトレーニングセッション、営業チーム教育、またはカスタマーサクセスオンボーディングのためにカスタマイズされたビデオを設計し、一貫性を確保するためにカスタマイズ可能なシーンとブランディングオプションを使用します。これらのテンプレートは、時間を節約しながらプロフェッショナルな品質を維持します。

HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターは契約の基本にどのように機能しますか？

HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを使用すると、契約の基本に関する書かれたスクリプトを簡単に動的なビデオプレゼンテーションに変換できます。テキストを入力し、AIスポークスパーソンを選択するだけで、HeyGenが自然なボイスオーバー生成で自動的にビデオを生成します。この機能により、複雑なトピックを明確かつ効率的に説明することが簡単になります。