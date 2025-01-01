継続的改善ビデオを作成して運用の卓越性を推進

AI駆動の改善ビデオを活用してトレーニングを効率化し、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して運用の卓越性を達成しましょう。

123/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいシステムのトレーニングを受ける従業員向けに、内部品質プロセスの更新を示す90秒の指導ビデオを開発する。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、カスタマイズ可能なシーンを効果的に活用し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでスクリプトを生き生きとさせる。
サンプルプロンプト2
継続的改善を通じて運用の卓越性を達成することの具体的な利益を強調する、シニアマネジメントや部門長向けの2分間のプレゼンテーションスタイルのビデオを作成する。ビジュアルスタイルは洗練され、エグゼクティブレベルであり、データビジュアライゼーションと権威あるボイスオーバー生成を組み込み、正確な字幕/キャプションでさらに強化する。
サンプルプロンプト3
日々の業務における小さな継続的改善を実施するための45秒のクイックヒントビデオをフロントラインスタッフ向けに作成し、AIトレーニングビデオとして機能させる。ビデオは明るく、親しみやすく、簡潔であり、活気あるAIスポークスパーソンとメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像を特徴とする。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

継続的改善ビデオの作成方法

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、組織内で運用の卓越性を向上させる効果的な継続的改善ビデオを簡単に制作する方法を学びましょう。

1
Step 1
AI駆動のスクリプトを作成
継続的改善ビデオのスクリプトを作成することから始めます。次に、AIアバターを選択してプレゼンターにし、AI駆動の改善ビデオのためにコンテンツを生き生きとさせます。
2
Step 2
魅力的なシーンとメディアを選択
カスタマイズ可能なシーンと豊富なメディアライブラリでメッセージを強化します。ビジネスプロセス改善手法を示し、ナラティブをサポートするビジュアルを選択します。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを追加
ブランドの色とロゴを適用して一貫性を保ちます。正確なキャプションと字幕を自動生成し、すべての視聴者にアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終化したら、希望のアスペクト比でプロフェッショナルなプロセス改善ビデオをエクスポートし、内部プラットフォームやトレーニングコースで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロセス改善の成功を紹介

.

魅力的で説得力のあるAI生成ビデオ証言を通じて、プロセス改善の成功事例と運用の卓越性の成果を強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAI駆動の改善ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと無料のテキスト-to-ビデオジェネレーターを活用して、プロセス改善のための魅力的なAIトレーニングビデオの制作を簡素化します。ユーザーはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、リアルなボイスオーバーを追加して運用の卓越性を向上させることができます。

HeyGenはテンプレートを使用して継続的改善ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはさまざまなテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供し、継続的改善ビデオを迅速に作成することができます。これらの機能は、簡単なブランディングコントロールと組み合わせて、ビジネスプロセス改善手法のための高品質なコンテンツを迅速に制作するのに役立ちます。

HeyGenはプロセス改善ビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはAIスポークスパーソン生成、統合ボイスオーバー、自動キャプションなどの強力な技術機能を提供し、プロセス改善ビデオを向上させます。これらのツールは、すべての品質プロセスにおいて明確なコミュニケーションとアクセシビリティを確保します。

HeyGenのビデオは運用の卓越性を達成するためにどのように効果的ですか？

HeyGenはユーザーが複雑なビジネスプロセス改善手法を明確に伝える魅力的なビデオを制作することを可能にします。AIアバターとカスタマイズ可能な要素を活用することで、HeyGenはメッセージが共鳴し、組織全体で継続的改善を推進することを保証します。