Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

中級のコンテンツクリエイターやデジタルマーケターを対象に、視聴者数のトレンドを最大化するための高度なYouTube SEOテクニックを掘り下げた60秒の短編ビデオを作成します。情報に基づいたデータ駆動型の視覚スタイルで、クリーンなグラフィックスと権威ある声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で強化します。
クリエイティブなプロフェッショナルやビデオ編集者向けに、30秒の指導ビデオを想像し、多様なコンテンツ形式と効果的なサムネイルデザイン戦略を簡素化します。スタイルはダイナミックで視覚的に豊かで、インスピレーションを与えるもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速なアセット統合を行います。
マーケティングマネージャーやビジネスオーナーを対象に、ブランド構築のためのビデオファーストコンテンツ戦略の力を示す50秒の魅力的な作品を制作します。モダンで企業的な視覚スタイルと自信に満ちた説得力のある声を特徴とし、HeyGenの包括的な字幕/キャプションで簡単にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンテンツ戦略ビデオの作成方法

スクリプトから画面までの制作を簡素化し、最大のインパクトとオーディエンス成長を実現する魅力的なビデオでコンテンツ戦略を向上させましょう。

1
Step 1
ビデオ戦略を開発する
コンテンツ戦略の目標、ターゲットオーディエンス、主要メッセージを定義します。構造化されたスクリプトを使用して制作プロセスをガイドし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに効率的に変換します。
2
Step 2
AIアバターで魅力的なビジュアルを作成する
多様なAIアバターから選択して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。ブランドのトーンに合わせて外観と声をカスタマイズし、さまざまなコンテンツ形式を探求してオーディエンスを魅了します。
3
Step 3
リーチとエンゲージメントを最適化する
正確な字幕/キャプションを追加して、ビデオのアクセシビリティと検索性を向上させます。この重要なステップは、YouTube SEOを改善し、より広範なオーディエンスへのリーチを拡大します。
4
Step 4
マスターピースをエクスポートして共有する
最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートで、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備します。コンテンツ戦略ビデオをシームレスに共有し、オーディエンスの成長を促進し、ブランドの権威を確立します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニング＆教育ビデオを強化

トレーニングや教育コンテンツのエンゲージメントと保持率を向上させ、ビデオ戦略をより効果的にします。

よくある質問

HeyGenはビデオの全体的なコンテンツ戦略をどのように効率化できますか？

HeyGenは、AIアバターと音声生成を使用してテキストを魅力的なビデオに変換することで、コンテンツ戦略ビデオを効率的に作成する力を提供します。これにより、多様なコンテンツ形式を迅速に制作し、ビデオファーストのコンテンツ戦略をサポートします。

HeyGenはオーディエンス成長のためのYouTubeコンテンツ戦略を支援しますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターとテンプレート＆シーンを使用して高品質なビデオを迅速に作成することで、YouTubeコンテンツ戦略を向上させます。この一貫した出力は、オーディエンスの成長とターゲットオーディエンスへの効果的な到達に不可欠です。

HeyGenはビデオ制作の品質を向上させるためにどのような特定の機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、自動字幕/キャプション、包括的なブランディングコントロールなどの強力な機能を提供し、プロフェッショナルな外観を維持します。また、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビデオコンテンツを充実させることができます。

HeyGenはコンテンツクリエイターがクリエイティブバーンアウトを克服するのを助けますか？

AIアバターと音声生成を使用してビデオ作成プロセスを自動化することで、HeyGenはコンテンツ戦略ビデオの制作に必要な労力を大幅に削減します。この効率性は、コンテンツクリエイターがクリエイティブバーンアウトを避け、魅力的なコンテンツの一貫した流れを維持するのに役立ちます。