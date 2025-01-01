コンテンツ戦略トレーニングビデオを迅速に作成する方法

スクリプトからのテキストビデオを使用して、コンテンツ作成プロセスを効率化し、オンライントレーニングコース用の魅力的なデジタルコンテンツを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターがより魅力的なコンテンツを制作することを目指した1分間の説明ビデオをデザインし、ストーリーテリングの力を強調します。このビデオは、活気あるアニメーションとアップビートな背景音楽を特徴とし、表現力豊かなAIアバターによって届けられます。HeyGenのAIアバターを利用して、多様なキャラクターと感情で物語を生き生きとさせ、学習体験をより親しみやすくします。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケター向けに、検索エンジン向けのコンテンツ最適化に焦点を当てた45秒の教育ビデオを制作します。ビジュアルアプローチには、現代的でデータ駆動のインフォグラフィックと簡潔なテキストオーバーレイを取り入れ、音声は明快で情報豊かなナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、主要なSEO用語を表示し、視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、効果的な短編コンテンツ計画に関する30秒のクイックチップビデオを開発します。このビデオは、速いペースで活気あるビジュアル美学を持ち、迅速なトランジションと実用的な例を示し、エネルギッシュな声でサポートされます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に組み立て、生産プロセスを加速します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンテンツ戦略トレーニングビデオの作成方法

AIを活用したツールを利用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツ戦略トレーニングビデオを簡単に開発し、シームレスな制作ワークフローを実現します。

1
Step 1
コンテンツプランとスクリプトを作成する
まず、コンテンツ戦略の目標と対象を明確にします。その後、トレーニングビデオの詳細なスクリプトを作成します。プラットフォームのスクリプト機能を利用して、テキストビデオ生成の準備をします。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを選択する
多様なAIアバターから選択してスクリプトを生き生きとさせます。外見をカスタマイズし、自然な音声のナレーションを生成して、トレーニングビデオを魅力的でプロフェッショナルにし、コンテンツを引き立てます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加する
包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴと色を適用し、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。メディアライブラリから魅力的なデジタルコンテンツを統合し、コンテンツ戦略のレッスンを視覚的にサポートします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
コンテンツ戦略トレーニングビデオを完成させます。すべての要素が完璧であることを確認し、アクセシビリティのために字幕を追加し、最適なアスペクト比で洗練されたビデオをエクスポートして、オンライントレーニングコースとして共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なコンテンツ戦略クリップを制作

コンテンツ戦略トレーニングを促進またはセグメント化するための短編ビデオコンテンツとクリップを迅速に作成し、注目を集めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なコンテンツ戦略トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを備えたプロフェッショナルなビデオに変換することで、ユーザーが魅力的なコンテンツ戦略トレーニングビデオを作成できるようにします。これにより、オンライントレーニングコースのプロセスが効率化され、コンテンツ作成がよりアクセスしやすくなります。

オンラインコンテンツ戦略コースを最速で制作する方法は？

HeyGenは、コンテンツプランやスクリプトを直接ビデオに変換することで、デジタルコンテンツとオンライントレーニングコースの制作を加速します。事前にデザインされたテンプレートと豊富なメディアライブラリが、計画から最終出力までのコンテンツ作成ワークフローを簡素化します。

マーケティング専門家はトレーニングビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。マーケティング専門家は、HeyGenの強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴや特定のカラースキームを組み込むことで、デジタルコンテンツを完全にカスタマイズできます。これにより、すべてのトレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナリズムと認知度が向上します。

HeyGenはどのようにしてコンテンツの検索エンジン最適化を支援しますか？

HeyGenは、トレーニングビデオに正確な字幕とキャプションを自動生成することで、コンテンツの検索エンジン最適化を支援します。これにより、アクセシビリティと発見可能性が向上し、デジタルコンテンツのSEOが改善され、より広範なリーチが可能になります。