Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやeコマースビジネス向けに、顧客からビデオを簡単に収集する方法を示す、魅力的な1分間のテスティモニアルリクエストビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで本物らしく、実際のユーザーインターフェースとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの効率的な機能を示します。
企業の人事部門やトレーニングマネージャー向けに、HeyGenのAI強化ビデオソフトウェアが内部コミュニケーションにおいてコスト効果の高いソリューションを提供する方法を示す、包括的な2分間のトレーニングモジュールを開発してください。このビデオは、企業的でプロフェッショナルでありながらフレンドリーなビジュアルスタイルが必要で、明確なナレーションとメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルをサポートし、自動字幕/キャプションによってアクセシビリティを確保します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、スクリプトを直接魅力的なビジュアルに変換するHeyGenのビデオメーカーとしての力を強調する、ダイナミックな45秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、テンポが速く、インスパイアリングであり、クイックカットとエネルギッシュな音楽を利用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能とアスペクト比のリサイズとエクスポートがマルチプラットフォームでの配信を容易にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ制作を効率化しますか？
HeyGenのAI強化ビデオソフトウェアは、高度なAIアバターとテキストからスピーチへの技術を活用してビデオ制作を自動化します。これにより、複雑な編集を必要とせずに高品質なビデオを効率的に生成することができます。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ制作に提供していますか？
HeyGenは、さまざまなビデオ制作ニーズに最適なリアルなAIアバターとカスタムアバターオプションを提供しています。これらのアバターは、自然な動きと表情でテキストからビデオへのスクリプトを生き生きとさせ、ビデオメーカーの体験を向上させます。
HeyGenは私のビデオにブランディングと編集機能を統合できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なビデオメーカーであり、ロゴやブランドカラーを組み込むための堅牢なブランディングコントロールを含んでいます。ユーザーは、さまざまなテンプレートやシーン、メディアライブラリのサポートを利用して、洗練されたビデオエディターを通じてビデオコンテンツを完全にカスタマイズできます。
HeyGenはどのように多様なビデオコンテンツの作成を支援しますか？
HeyGenは、魅力的な説明ビデオからダイナミックなマーケティング資料まで、幅広いコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。広範なビデオ編集の経験を必要とせずに、直感的なインターフェースと包括的な機能により、AIビデオ制作を利用してコンテンツリクエストビデオなどを作成することができます。