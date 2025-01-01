家の建設サイト準備：あなたのビデオガイド

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、家の建設シリーズのためのサイト準備プロセス全体に関する魅力的なビデオガイドを簡単に作成します。

188/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
Deere 85G掘削機のような重機を使用して、クロールスペースの掘削と重要な水道管のための溝掘りの複雑な90秒のプロセスを探求してください。DIY愛好家や建設専門家向けに設計されたこのビデオは、機器が作業しているダイナミックなショットを備えたアクション指向のビジュアルスタイルで、HeyGenによる正確なボイスオーバー生成とアップビートなサウンドトラックで補完されるべきです。
サンプルプロンプト2
忙しい建設現場でのフッターの正確な配置を含む、基礎を敷設する重要な2分間のプロセスを詳述してください。建設プロセスに興味のある住宅所有者やベストプラクティスを求める請負業者を対象としたこのビデオは、ステップバイステップのガイダンスを備えた教育的で情報豊富なビジュアルスタイルを維持し、HeyGenの字幕/キャプション機能によって明確さを高めるべきです。
サンプルプロンプト3
電力線などの重要なユーティリティに家を接続するための重要な1分間のステップを紹介し、同時に車道の構築方法を説明してください。このプロフェッショナルなビデオは、新しい住宅購入者やプロジェクトマネージャーに最適で、情報豊富なインストゥルメンタルバックグラウンドミュージックを使用したクリーンでグラフィックリッチなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを利用して情報を魅力的に提示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

建設準備ビデオの作成方法

プロフェッショナルで詳細な建設準備ビデオで、'スペックホーム建設の旅'や'サイト準備プロセス'の重要な初期段階を視聴者に明確に案内します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
'家の建設サイトの準備'の主要な段階をカバーする包括的なスクリプトを作成します。HeyGenの'スクリプトからのテキストビデオ'機能を利用して、あなたの物語をシームレスにビジュアル形式に変換します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選ぶ
魅力的な'AIアバター'を選んで、建設準備ガイドを提示し、'建設現場'の情報を親しみやすくします。関連するビジュアルやストックメディアで物語を強化します。
3
Step 3
ブランディングとボイスを適用する
一貫したプロフェッショナルな外観を確保するために、会社の'ブランディングコントロール（ロゴ、色）'を統合します。'基礎の敷設'のようなステップの明確な指示のために、明確なボイスオーバーとキャプションを補完します。
4
Step 4
エクスポートと共有
'重要なユーティリティへの家の接続'や'水道管のための溝掘り'のような側面をカバーする指導ビデオを完成させます。HeyGenの'アスペクト比のリサイズとエクスポート'を使用して、プラットフォーム全体で洗練されたコンテンツを生成し、共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアアップデート

.

基礎の敷設のような重要な建設準備のマイルストーンを紹介する、ダイナミックなソーシャルメディアビデオやクリップを数分で制作します。

background image

よくある質問

HeyGenは**サイト準備プロセス**に関するビデオコンテンツの作成をどのように簡素化できますか？

HeyGenを使用すると、**家の建設サイト**の包括的な**サイト準備プロセス**のような複雑な技術的トピックに関する魅力的なビデオを生成できます。AIアバターとテキストビデオ機能を活用して、技術的なコミュニケーションを効果的に簡素化します。

HeyGenは**建設現場**の手順を詳述するビデオのブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供し、**建設現場**の手順を説明するビデオからプロジェクトの**初期段階**を概説するビデオまで、すべてのビデオがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。

HeyGenは**基礎の敷設**の技術的説明をよりアクセスしやすくするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenを使用すると、字幕とボイスオーバーオプションを統合したビデオを自動的に生成できます。これにより、**基礎の敷設**や**重要なユーティリティへの家の接続**のような技術的プロセスの詳細な説明が、より多くの視聴者にとって理解しやすく、アクセスしやすくなります。

HeyGenは**Deere 85G掘削機**のような専門機器を**家の建設シリーズ**でデモンストレーションするのに適していますか？

はい、HeyGenはメディアライブラリの統合をサポートしており、**Deere 85G掘削機**のような重機の映像や画像をビデオスクリプトに簡単に組み込むことができます。これにより、AIアバターと正確なボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルで情報豊富な**家の建設シリーズ**を作成するのに役立ちます。