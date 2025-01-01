建設オリエンテーションビデオを簡単に作成
AIアバターを使用して安全トレーニングとオンボーディングを効率化。OSHA準拠のビデオを迅速に制作し、完了を追跡してエンゲージメントを向上させます。
訪問者や臨時スタッフを対象とした「オンライン建設オリエンテーション」のための45秒のビデオを開発し、サイト固有のルールをクリーンでブランド化されたビジュアル美学で紹介します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、親しみやすく情報豊かなナレーションで魅力的なモジュールを迅速に構築します。
経験豊富な作業員向けに、工具や機器の取り扱いに関するリフレッシュを必要とする30秒の「安全トレーニングビデオ」をデザインし、ダイナミックで指導的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、詳細なスクリプトを簡潔なAIビデオに変換し、画面上のテキストで補強します。
すべての現場スタッフ向けに緊急手順に関する50秒のビデオを制作し、明確で簡潔なビジュアルと音声スタイルで緊急かつ安心感のある情報を伝えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を実装して、アクセスしやすさと理解を向上させ、「OSHAコンプライアンス」トピックにとって重要です。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質な建設オリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを活用して、建設オリエンテーションビデオの作成方法を革新します。スクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオに変換し、制作時間とコストを大幅に削減します。この機能により、プロフェッショナルで一貫性のあるオンライン建設オリエンテーションを簡単に制作できます。
HeyGenは効果的な安全トレーニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまなシナリオに合わせた事前設計のテンプレートを含む包括的なツールを提供し、影響力のある安全トレーニングビデオを開発します。キャプションやナレーションを簡単に追加でき、すべての作業員に対して明確さとアクセスしやすさを確保します。これらの機能は、OSHAコンプライアンスのための重要な安全コンテンツの作成を効率化します。
HeyGenはオンライン建設オリエンテーションを会社のブランドに合わせてカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、会社のロゴ、色、特定のメッセージをオンライン建設オリエンテーションにシームレスに組み込むための強力なカスタマイズとブランディングツールを提供します。これにより、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、認識とプロフェッショナリズムを向上させます。
HeyGenは仮想オンボーディングプログラムの配信と統合をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、LMS統合などの機能を通じて仮想オンボーディングプログラムの展開を支援し、簡単な配信と管理を可能にします。完了を追跡してエンゲージメントとコンプライアンスを効率的に監視することもできます。これにより、デジタルオリエンテーションプログラムの管理と更新が簡単かつ効果的になります。