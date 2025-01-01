AIで紛争管理ビデオを作成

リアルなシナリオのためにAIアバターを活用し、チームを魅力的なトレーニングビデオで強化しましょう。

サンプルプロンプト1
カスタマーサービス担当者やコールセンターエージェントを対象にした、怒った顧客へのエスカレーション戦術に焦点を当てた2分間の影響力のある紛争解決トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはリアルで、様々な顧客インタラクションシナリオを提示し、キャラクターには多様なAIボイスを使用し、コアメッセージを強調する明確な画面上のテキストを表示します。このビデオは、詳細なスクリプトを入力するだけで迅速に生成でき、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して制作を効率化します。
サンプルプロンプト2
教育者やスクールカウンセラー向けに、学校環境でのピアメディエーション戦略を学生に訓練するための1分間のモチベーションビデオを作成してください。ビジュアルの美学は明るく、親しみやすく、ややカートゥーン風にして若い観客にアピールし、励ましのある若々しいナレーションを添えます。この「紛争管理ビデオメーカー」は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンから選択することで、影響力のある学習を迅速に開始できる魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやチームリーダー向けに、一般的な職場での紛争を解決するための実用的なステップを概説した1.5分間の情報ビデオが必要です。ビジュアルアプローチは、プロフェッショナルなインフォグラフィックスタイルのアニメーションとクリーンなテキストを組み込み、オーディオには自信に満ちた権威あるナレーションを使用します。「AIビデオメーカー」として、HeyGenは様々なアクセントとスタイルで高品質のナレーションを生成し、重要なトレーニングのための明確さと影響力を確保しながら、コンテンツ制作を簡素化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

紛争管理ビデオの作成方法

AIアバターと直感的なツールを使用して、複雑なトピックを明確で実行可能なコンテンツに変換し、魅力的で製品に正確な紛争管理トレーニングビデオを迅速に開発します。

1
Step 1
AIアバターとテンプレートを選択
プロフェッショナルなAIアバターと適切なテンプレートを豊富なライブラリから選び、紛争管理トレーニングビデオの魅力的な基盤を作成します。
2
Step 2
テキストからビデオへのコンテンツ開発
準備したスクリプトをエディターに貼り付けます。高度なテキストからビデオへの機能が自然な音声オーバーを即座に生成し、紛争解決戦略を明確に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ライブラリから関連するシーンやメディアを使用してビデオを強化します。ロゴや特定のカラーパレットを含む企業のブランディングコントロールを適用し、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ビデオを完成させてエクスポート
完成した紛争管理ビデオを確認し、様々なアスペクト比で簡単にエクスポートして、どのプラットフォームにも最適化されたプロフェッショナルトレーニングコンテンツを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションビデオで観客を鼓舞し、元気づける

従業員が建設的な紛争解決技術を採用するよう促す魅力的なビデオを作成し、より調和のとれた職場を育成します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用して紛争管理ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、あなたのスクリプトを高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して魅力的な紛争管理ビデオに変換します。この強力なAIビデオメーカーは、ビデオ制作プロセス全体を効率化し、コンテンツの質に集中できるようにします。

HeyGenでブランド要素を使って紛争解決トレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル資産を紛争解決トレーニングビデオにシームレスに統合できます。また、様々なテンプレートやシーンを利用して、一貫したブランドメッセージを維持できます。

AIトレーニングビデオにおけるHeyGenの音声オーバーとアクセシビリティのための高度な機能は何ですか？

HeyGenは洗練された音声オーバー生成機能を備えており、あらゆるトレーニングシナリオに適した多様なAIボイスを提供します。さらに、自動字幕/キャプションが簡単に追加され、AIビデオコンテンツがすべての視聴者にアクセス可能であることを保証します。

HeyGenのAIを使用してプロフェッショナルな紛争解決ビデオを作成するプロセスは何ですか？

HeyGenを使用してプロフェッショナルな紛争解決ビデオを作成するのは簡単です。スクリプトを入力し、リアルなAIアバターから選択し、シーンをカスタマイズします。HeyGenの直感的なプラットフォームがビデオ制作を担当し、高品質のAIビデオコンテンツを効率的に提供します。