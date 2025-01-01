AIを活用したコンシェルジュ安全ビデオの作成

AIアバターを使用した個別の安全トレーニングで、エンゲージメントを高め、コンプライアンスを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のコンシェルジュスタッフ向けに、緊急対応に特化した45秒のビデオを開発してください。魅力的なテンプレートとシーンを利用し、スクリプトからテキストをビデオに変換し、シナリオベースの学習アプローチを動的なビジュアルスタイルで提示し、重要な安全プロトコルを効果的にリフレッシュします。
サンプルプロンプト2
HRチームを対象にした90秒の情報ビデオを設計し、コンシェルジュサービスのコンプライアンス要件を概説してください。明確で権威あるビジュアルスタイルを使用し、字幕やキャプション、メディアライブラリやストックサポートからの関連ビジュアルを組み込んで、複雑なガイドラインを簡素化し、個別の安全トレーニングの更新を促進します。
サンプルプロンプト3
グローバルなコンシェルジュ運営マネージャー向けに、包括的な2分間のAI安全トレーニングビデオを制作し、高度なセキュリティ手順を詳述してください。洗練されたAIアバターと強力なナレーション生成を活用し、多言語対応を実現し、現代的でハイテクなビジュアルとオーディオスタイルで、重要なAI安全対策の普遍的な理解を確保します。
コンシェルジュ安全ビデオの作成方法

AIアバターと多言語対応を活用して、プロフェッショナルで個別の安全トレーニングビデオの制作を効率化し、チームに対して魅力的でコンプライアンスを確保した学習を提供します。

Step 1
テンプレートを選択
安全トレーニング用に設計された魅力的なビデオテンプレートから選択して始めましょう。シーンをすばやく設定し、スクリプトを入力して、安全メッセージの構造化されたスタートを切りましょう。
Step 2
AIアバターとナレーションを追加
AIアバターを選択して、安全メッセージを生き生きとさせましょう。リアルなAI生成のナレーションで理解を深め、トレーニングをより魅力的で効果的にします。
Step 3
カスタムブランディングを適用
ロゴや色など、組織の独自のブランディング要素を統合し、ブランドアイデンティティに共鳴し、一貫性を維持するカスタムビデオコンテンツを作成します。
Step 4
多言語ビデオをエクスポート
自動字幕とキャプションを備えた完成した安全ビデオを生成し、多様なグローバルオーディエンスに対して多言語の安全ビデオが必要な場合に、簡単にアクセスでき、コンプライアンスを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全ビデオ制作の加速

AIアバターとテンプレートを使用して、プロフェッショナルなコンシェルジュ安全ビデオを迅速に生成し、制作時間とコストを大幅に削減します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAI安全トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用し、HRチームがスクリプトから高品質なAI安全トレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。これにより、さまざまな安全プロトコルに対応したカスタムビデオコンテンツの作成プロセスが効率化されます。

HeyGenは多言語の安全ビデオを多様な労働力向けに作成できますか？

はい、HeyGenはAI生成のナレーションと字幕を通じて多言語対応をサポートし、影響力のある多言語安全ビデオの制作を可能にします。これにより、すべての従業員に対して、安全プロトコルが明確に伝えられます。

HeyGenは個別の安全トレーニングの統合をサポートしていますか？

HeyGenはHRチームが効率的にカスタムビデオコンテンツを生成することで、個別の安全トレーニングを作成する力を与えます。これらのビデオは既存のLMSプラットフォームと容易に統合でき、シナリオベースの学習を促進し、安全プロトコルのコンプライアンスを確保します。

HeyGenの魅力的なビデオテンプレートは、安全トレーニングにどのように効果的ですか？

HeyGenは、ブランド管理と組み合わせたさまざまな魅力的なビデオテンプレートとシーンを提供し、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速に制作します。この機能により、組織はブランドの一貫性を維持しながら、新しいカスタムビデオコンテンツを効率的に作成できます。