サンプルプロンプト1
部門マネージャーを対象にした45秒のビデオを制作し、規制コンプライアンスガイドラインの重要な更新を概説してください。視覚と音声のスタイルは情報的で権威あるものであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して効率的なコンテンツ作成を行い、字幕/キャプションを追加して完全な理解を確保します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、会社の基本的なコンプライアンス方針を紹介する30秒のフレンドリービデオを開発してください。視覚的に魅力的で歓迎するトーンを目指し、温かい声を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを追加してコンテンツを充実させます。
サンプルプロンプト3
継続的な社員トレーニングのための90秒のマイクロラーニングビデオを作成し、内部コミュニケーションのための簡単なビデオ作成の実践的な側面に焦点を当てます。このビデオは、HeyGenのAIアバターとそのアスペクト比のリサイズとエクスポートを効果的に使用して、マルチプラットフォーム配信のためのダイナミックで説明的なビジュアルスタイルとアップビートで会話的なトーンが必要です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コンプライアンス更新ビデオの作成方法

AIを活用したビデオ作成で、チームを情報通にし、規制を遵守するための明確で製品に正確なコンプライアンス更新ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コンプライアンス更新スクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオをサポートしており、テキストを魅力的なビジュアルにシームレスに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
多様なAIアバターのライブラリから更新をナレーションするプレゼンターを選択します。関連するストックメディアを使用するか、カスタムビジュアルをアップロードして、説得力のあるAIプレゼンター主導のビデオを作成します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
リアルなボイスオーバー生成でビデオを洗練させます。会社のロゴとブランドカラーをブランディングコントロールを使用して適用し、AIボイスオーバーにおいて一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望するアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択してコンプライアンスビデオを完成させます。チームが十分に情報を得てコンプライアンスを遵守するように、更新を簡単に生成し配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制情報を簡素化

複雑な法的および規制コンプライアンスのトピックを、従業員が明確に理解できるように、消化しやすく魅力的なAIパワードビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、AIボイスオーバーを使用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオの作成プロセスを簡素化し、従業員研修のための高品質なコンテンツを効率的に制作することを可能にします。

HeyGenは規制コンプライアンス基準を満たすためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、コンプライアンスビデオの迅速な更新を可能にし、重要なコンプライアンス方針を迅速に組み込むことで、規制基準を満たすのに役立ちます。カスタマイズ可能なビデオフォーマットとブランディングコントロールにより、コンテンツが法的要件に合致し、正確な字幕で強化されます。

HeyGenは複雑なコンプライアンスのトピックに対する従業員のエンゲージメントを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenのAIプレゼンターと魅力的な配信オプションは、複雑なコンプライアンスのトピックをよりアクセスしやすく、記憶に残るものにします。濃密な資料を消化しやすいビデオコンテンツに変換することで、HeyGenは企業研修プログラムにおけるエンゲージメントと理解を向上させます。

HeyGenは新しいまたは更新されたコンプライアンスビデオの制作をどのように加速しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ作成を可能にし、ビデオテンプレートのライブラリを提供することで、ビデオ制作を大幅に加速します。これにより、組織は新しいコンプライアンスビデオを迅速に生成したり、既存のものを更新したりすることができ、従来の制作管理に必要な時間とリソースを削減します。