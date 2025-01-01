AIで簡単にコンプライアンス研修ビデオを作成
魅力的なAIアバターと実世界のシナリオを活用して、従業員のエンゲージメントを高め、アクセス可能なトレーニングを確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員向けに設計されたデータプライバシーコンプライアンスに関連する一般的な実世界のシナリオを示す45秒のマイクロラーニングビデオを開発してください。視覚スタイルは現代的で魅力的であり、動的なシーンと関連するストック映像を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンで簡単に実現可能です。音声は簡潔で権威あるナレーションで、視聴者を正しい行動に導き、ビデオベースの学習を効果的にします。
L&Dチーム向けに設計された60秒の指導ビデオを制作し、倫理的行動に関するコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成する方法を紹介します。このビデオは、明確でプロフェッショナルな視覚スタイルを採用し、読みやすいテキストオーバーレイを使用して重要なポイントを示し、説明的なアニメーションを使用して示します。HeyGenの音声生成を活用して、一貫した多言語ナレーションを提供し、多様な労働力に対してアクセス可能なトレーニングを確保します。
チームリーダー向けに30秒のパンチの効いたトレーニングビデオを生成し、新しいHRコンプライアンスガイドラインに関する迅速な更新を提供します。視覚スタイルはテンポが速く、影響力があり、関連するストック映像と動的なトランジションを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって直接駆動されます。音声は明確で自信に満ちた声で、シンプルなスクリプトを効果的なトレーニングビデオの更新に変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、魅力的なコンプライアンス研修ビデオの作成プロセスを効率化します。リアルなAIアバターと高度なAI音声を活用して、重要な情報を効果的に伝え、従業員研修を影響力のある一貫したものにします。
HeyGenはコンプライアンス研修のエンゲージメントを高めるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと実世界のシナリオを簡単に組み込む能力を提供することで、コンプライアンス研修を大幅に強化します。このビデオベースの学習アプローチは、複雑なトピックをより親しみやすくし、全従業員のエンゲージメントを高めます。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合してアクセス可能なトレーニングを提供できますか？
はい、HeyGenはLMS統合をサポートするように設計されており、コンプライアンス研修コンテンツのシームレスな展開を可能にします。これにより、全従業員にアクセス可能なトレーニングを提供し、L&Dチームのコンテンツ管理を簡素化します。
HeyGenを使ってプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオを作成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenを使ったプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオの作成は非常に簡単で効率的です。当プラットフォームは直感的なテンプレートと強力なテキストからビデオへの機能を提供し、広範な制作経験がなくても誰でも高品質な研修ビデオを迅速に作成できます。