Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーとコンプライアンス担当者を対象に、機密文書の多段階承認プロセスを示す90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確で段階的、かつ非常にプロフェッショナルであるべきで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、複雑なトピックの正確な理解のために字幕を追加します。
全従業員、特に機密情報を扱う人々を対象に、データプライバシー規制に焦点を当てた45秒のマイクロラーニングビデオをデザインします。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの動的なビジュアルを使用した現代的で簡潔なビジュアルスタイルを特徴とし、情報豊かで励みになる声で、消化しやすく更新しやすいものにします。
部門長に対する規制コンプライアンスの締切が迫っていることを知らせる30秒の緊急リマインダービデオを作成します。ビジュアルスタイルは直接的でプロフェッショナルにし、エネルギッシュなナレーションで行動を促すメッセージを明確に伝え、字幕を使用して異なるチーム間での個別ビデオメッセージの普遍的な理解を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンプライアンス研修ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenのAI搭載ツールは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化します。これにより、すべてのコンプライアンスニーズに対してプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはチームコラボレーションとビデオ承認ワークフローのためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なチームコラボレーションツールを提供し、複数のユーザーがコンプライアンス承認ビデオにシームレスに貢献し、レビューできるようにします。多様なエクスポートオプションとLMS統合の可能性により、既存の技術的ワークフローにコンテンツを適合させることができます。
HeyGenはカスタムブランディングとさまざまな形式でのコンプライアンスビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはロゴや色を含む完全なブランディングコントロールを使用してコンプライアンスビデオを作成する力を提供し、多様なビデオテンプレートとシーンを使用します。また、カスタム字幕やナレーションを追加して明確さを向上させることもできます。
HeyGenは多様なコンプライアンス要件に対応するマイクロラーニングビデオの制作を支援できますか？
HeyGenは、特定のコンプライアンス要件に合わせた簡潔なマイクロラーニングビデオを開発するための効果的なコンプライアンスビデオクリエーターです。その多言語対応機能により、個別のビデオコンテンツを効率的に多様なグローバルチームに届けることができます。