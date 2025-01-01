競争バトルカードビデオを作成して、より多くの取引を獲得

AIアバターを活用したダイナミックなバトルカードと魅力的なコンテンツで、営業チームを効果的にトレーニングしましょう。

188/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
市場ポジショニングにおける競争インテリジェンスの戦略的重要性を説明し、最大の効果を発揮する競争バトルカードビデオの作成方法を紹介する、情報豊富な45秒のビデオを開発してください。マーケティングおよび製品マネージャー向けに設計されたこのビデオは、洗練されたデータ駆動型のビジュアルアプローチと明確で権威あるナレーションを必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用してコンテンツを簡単に生成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
簡潔で実用的な競争バトルカードを使って異議処理をマスターすることに焦点を当てた、実用的な30秒のビデオを作成してください。新しい営業担当者や能力開発スペシャリストを対象としたこのビデオは、指導的でシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、親しみやすくサポート的な音声配信を組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーンがバトルカードの作成をどのように効率化するかを示します。
サンプルプロンプト3
生のデータを魅力的なコンテンツに変えることで、より良いバトルカードを構築するよう営業リーダーを鼓舞する、やる気を引き出す75秒のビデオをデザインしてください。このビデオは、営業トレーニング部門に最適で、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルと、HeyGenの正確なボイスオーバー生成機能によって強化された、影響力のあるプロフェッショナルなナレーションを必要とします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

競争バトルカードビデオの作成方法

HeyGenの強力なツールを使用して、競争インテリジェンスをダイナミックで魅力的なビデオバトルカードに変換し、営業チームのトレーニングや製品発売に活用しましょう。

1
Step 1
バトルカードテンプレートを選択
HeyGenの事前設計された競争バトルカードビデオテンプレートから選択して、コンテンツを迅速に構築するか、白紙のキャンバスから始めます。この機能は、ビデオの堅実な基盤を提供します。
2
Step 2
競争インテリジェンスを追加
競争分析と異議処理のスクリプトを貼り付けます。その後、AIスポークスパーソンを選択してメッセージを伝え、テキストをダイナミックなビデオコンテンツにシームレスに変換します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを強化
ブランドの独自性をブランディングコントロールを使用して適用し、カスタムロゴや色を統合します。メディアライブラリから関連するビジュアルを使用してバトルカードを強化し、魅力的なコンテンツを作成します。
4
Step 4
ビデオバトルカードをエクスポート
ビデオを最終化し、明確さのために字幕を追加し、プラットフォームに最適なアスペクト比でエクスポートします。強力な営業バトルカードがチームを強化する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なクリップを生成

.

緊急の競争アップデートを配信したり、営業チームに重要なバトルカードメッセージを強化したりするために、簡潔で影響力のあるビデオクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして競争バトルカードビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、無料のテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、ダイナミックな競争バトルカードビデオを作成するプロセスを簡素化します。競争インテリジェンスデータをAIアバターと豊富なビデオテンプレート機能を活用して、魅力的なコンテンツに迅速に変換できます。

HeyGenの競争バトルカードビデオテンプレートが効果的な理由は何ですか？

HeyGenの競争バトルカードビデオテンプレートは、より良いバトルカードを効率的に構築するための堅牢なフレームワークを提供します。ブランド管理、メディアライブラリの統合、簡単なカスタマイズを可能にし、営業チームのトレーニングにおいてプロフェッショナルで影響力のあるバトルカードを確保します。

営業バトルカードにAIスポークスパーソンを使用できますか？

はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIスポークスパーソンを営業バトルカードに組み込むことができ、競争分析をより魅力的にします。これらのAIアバターは情報を明確に伝え、魅力的なコンテンツを強化し、視聴者の理解を向上させます。

競争インテリジェンスのためにHeyGenをどのように活用できますか？

HeyGenは、製品発売、異議処理、社内営業チームのトレーニングなど、さまざまな競争インテリジェンスの用途に活用できます。HeyGenのプロフェッショナルなビデオを迅速に生成する能力は、重要な競争洞察を効果的に伝えるのに役立ちます。