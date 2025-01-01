会社タウンホールビデオを作成：チームを引き込む
AIアバターを使用してシームレスな職場コミュニケーションを実現し、高品質で魅力的なバーチャルタウンホールを迅速に制作する。
タウンホール後に、参加できなかった従業員やステークホルダーのために、重要な決定事項や今後の方向性を効果的に要約した60秒の魅力的なリキャップビデオを作成する。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、プロフェッショナルなAIアバターによって複雑なポイントを明確に伝え、マルチメディアコンテンツを簡単に理解できるようにする。
最近の会社タウンホールでのよくある質問に答えるための30秒の情報ビデオを制作し、迅速な明確化を求めるすべての従業員に向けてカスタマイズする。明確な字幕/キャプションを組み込み、アクセス性を向上させ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的に回答を示し、Q&Aセグメントをインタラクティブで楽しいものにする。
最近のチームの成果を祝う、または新しい会社のイニシアチブを発表するための40秒の強力なビデオセグメントを想像し、すべての従業員を鼓舞し、動機付けることを目指す。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのディスプレイにも完璧にフィットさせ、カリスマ的なAIアバターがニュースを伝え、インスピレーションを与えるビジュアルを背景に、真に魅力的なバーチャルタウンホールを作り出す。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なバーチャルタウンホールを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはカスタムAIアバターと動的なマルチメディアコンテンツを使用して、魅力的な会社タウンホールビデオを作成する力を提供します。これにより、標準的な会議を真に魅力的なバーチャルタウンホールに変え、豊かなストーリーテリングとより効果的な職場コミュニケーションを実現します。
HeyGenが効率的なイベント記録とコンテンツ作成に理想的な理由は何ですか？
HeyGenはスクリプトを直接ビデオに変換することでイベント記録プロセスを簡素化します。その直感的なテンプレートと多様なシーンにより、高品質なマルチメディアコンテンツを迅速に作成でき、貴重な時間とリソースを節約します。
HeyGenは私のブランドのストーリーテリングに合わせてビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のビジュアルスタイルをすべてのマルチメディアコンテンツに統合することができます。これにより、一貫したブランドプレゼンスが確保され、ストーリーテリングが強化され、オーディエンスの成長を効果的に促進します。
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツがより広いオーディエンスに届くようにしますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションとボイスオーバー生成を提供することで、マルチメディアコンテンツを多様なオーディエンスにアクセス可能にし、グローバルにコミュニケーションの可能性を広げます。これにより、さまざまな言語の好みに対応した効果的な職場コミュニケーションをサポートします。