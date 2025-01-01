AIの力でコミュニティ応答ビデオを作成
オンラインコミュニティと簡単に関わり、顧客フィードバックを影響力のあるビデオに変換し、プロフェッショナルなタッチを加えるためにAIアバターを使用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターの皆さん、最近の業界ニュースに対するダイナミックな90秒のリアクションビデオを作成し、オンラインコミュニティを引き付け、議論を促進しましょう。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、表現豊かなコメントを追加し、エネルギッシュなビジュアルスタイルで本物の反応と洞察に満ちた分析を組み合わせましょう。
プロダクトマネージャーやマーケティングチームの皆さん、顧客フィードバックビデオがどのように実用的なインサイトに変換されるかを示す2分間の情報豊富でデータ駆動の説明ビデオを作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、内部レポートをクリーンで理解しやすいビジュアルナラティブに変換し、アクセシビリティと明確さを高めるために自動字幕を追加します。
非営利団体やイベントオーガナイザーの皆さん、今後のイニシアチブを発表し、参加を促進するための45秒の心温まるコミュニティエンゲージメントテンプレートビデオを作成しましょう。この親しみやすいビデオは、HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを効果的に伝え、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速で視覚的に魅力的な作成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIでビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換するための無料のテキスト-to-ビデオジェネレーターを含む高度なAIツールを利用しています。これにより、ユーザーは広範なビデオ編集の経験がなくても、プロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に作成できます。
AIアバターを使用してブランドをビデオで表現できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを活用して、AIスポークスパーソンを含む一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感でメッセージを伝えることができます。これらのAIアバターをカスタマイズして、ブランドのアイデンティティやコミュニケーションニーズに合わせることができます。
HeyGenはオンラインコミュニティを引き付けるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、コミュニティ応答ビデオを作成し、ダイナミックなコンテンツのためのピクチャーインピクチャー（PiP）を使用する能力など、オンラインコミュニティを引き付けるための強力なツールを提供しています。これらの機能は、リアクションビデオや顧客フィードバックビデオを作成し、オーディエンスとのインタラクションを強化するのに最適です。
HeyGenはアクセシビリティとブランディングのためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、AI字幕ジェネレーターを提供して、ビデオに自動的に字幕を追加し、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させます。さらに、ロゴや色のブランディングコントロールを利用して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドイメージを維持できます。