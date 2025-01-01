AIの力でコミュニティ応答ビデオを作成

オンラインコミュニティと簡単に関わり、顧客フィードバックを影響力のあるビデオに変換し、プロフェッショナルなタッチを加えるためにAIアバターを使用します。

162/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターの皆さん、最近の業界ニュースに対するダイナミックな90秒のリアクションビデオを作成し、オンラインコミュニティを引き付け、議論を促進しましょう。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、表現豊かなコメントを追加し、エネルギッシュなビジュアルスタイルで本物の反応と洞察に満ちた分析を組み合わせましょう。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーやマーケティングチームの皆さん、顧客フィードバックビデオがどのように実用的なインサイトに変換されるかを示す2分間の情報豊富でデータ駆動の説明ビデオを作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、内部レポートをクリーンで理解しやすいビジュアルナラティブに変換し、アクセシビリティと明確さを高めるために自動字幕を追加します。
サンプルプロンプト3
非営利団体やイベントオーガナイザーの皆さん、今後のイニシアチブを発表し、参加を促進するための45秒の心温まるコミュニティエンゲージメントテンプレートビデオを作成しましょう。この親しみやすいビデオは、HeyGenのAIアバターを使用してメッセージを効果的に伝え、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速で視覚的に魅力的な作成を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティ応答ビデオの作成方法

AIを活用したツールを使用して、オンラインコミュニティへの魅力的なビデオ応答を簡単に作成し、顧客フィードバックを強化し、より強いつながりを築きましょう。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
ライブラリから魅力的なコミュニティエンゲージメントテンプレートを選択し、直感的なテンプレートとシーンを活用してビデオ応答を開始します。
2
Step 2
コミュニティフィードバックを統合
統合されたスクリーンレコーダーを使用して関連するコンテンツをキャプチャするか、既存のビデオクリップをアップロードして、コミュニティフィードバックをシームレスに組み込みます。
3
Step 3
AIスポークスパーソンでパーソナライズ
多様なリアルなAIアバターから選択し、AIスポークスパーソンとしてメッセージを本物らしく伝えましょう。
4
Step 4
応答を磨いて共有
AI字幕ジェネレーターを使用して正確な字幕を自動的に追加し、視聴者にとってアクセスしやすく明確なビデオにし、広く共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなコミュニティコンテンツ

.

コミュニティに応答し、士気とエンゲージメントを高めるためのインスピレーションに満ちた心温まるビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIでビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換するための無料のテキスト-to-ビデオジェネレーターを含む高度なAIツールを利用しています。これにより、ユーザーは広範なビデオ編集の経験がなくても、プロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に作成できます。

AIアバターを使用してブランドをビデオで表現できますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターを活用して、AIスポークスパーソンを含む一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感でメッセージを伝えることができます。これらのAIアバターをカスタマイズして、ブランドのアイデンティティやコミュニケーションニーズに合わせることができます。

HeyGenはオンラインコミュニティを引き付けるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、コミュニティ応答ビデオを作成し、ダイナミックなコンテンツのためのピクチャーインピクチャー（PiP）を使用する能力など、オンラインコミュニティを引き付けるための強力なツールを提供しています。これらの機能は、リアクションビデオや顧客フィードバックビデオを作成し、オーディエンスとのインタラクションを強化するのに最適です。

HeyGenはアクセシビリティとブランディングのためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、AI字幕ジェネレーターを提供して、ビデオに自動的に字幕を追加し、すべての視聴者のアクセシビリティを向上させます。さらに、ロゴや色のブランディングコントロールを利用して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドイメージを維持できます。