簡単にコミュニティ意識向上ビデオを作成
HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的な意識向上ビデオに迅速に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なボランティアや寄付者を対象にした60秒の説明ビデオを開発し、地域の非営利団体が提供する具体的なサービスを説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、組織の使命と影響を明確に伝えるために、親しみやすいアニメーションビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを用いた明確で情報豊富なナラティブを作成します。
ソーシャルメディア上の若者を対象にした責任あるデジタル市民権を提唱する30秒の公共サービスアナウンスメントを作成します。このビデオは、現代的なグラフィックとアップビートな音楽を使用したダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを利用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、アクセシビリティを確保し、多様な視聴環境でのメッセージの保持を最大化します。
最近のコミュニティ開発プロジェクトの具体的な影響を紹介する50秒の意識向上ビデオを生成し、既存のサポーターやステークホルダーを対象とします。ドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの本物の映像を統合し、感動的な背景音楽と共に進歩とコミュニティの成長の物語を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私の組織のために魅力的なコミュニティ意識向上ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターと合成音声を用いた魅力的なビジュアルに変換することで、影響力のあるコミュニティ意識向上ビデオを作成する力を与えます。さまざまなテンプレートを使用して、ストーリーテリングを迅速に実現し、メッセージを効果的に共有し、創造的な意図を満たすことができます。
HeyGenは非営利団体のビデオ戦略とアウトリーチに理想的な機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタムロゴや色を使用して一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。豊富なメディアライブラリとシームレスなテキスト-to-ビデオ変換を組み合わせることで、HeyGenはコミュニティアウトリーチのためのビデオを作成する非営利団体にとって強力なビデオ作成ツールです。
HeyGenは公共サービスアナウンスメントやソーシャルメディアビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、公共サービスアナウンスメント（PSA）やソーシャルメディアビデオを簡単に制作するのに最適です。正確な字幕とキャプションを生成する能力により、アクセシビリティが確保され、アスペクト比のリサイズにより、さまざまなプラットフォームでの最適な表示が可能になり、コミュニティアウトリーチビデオの影響力が高まります。
HeyGenはスクリプトから説明ビデオを開発するためのツールを提供しますか？
はい、HeyGenはスクリプトから直接プロフェッショナルな説明ビデオを開発するためのビデオ作成ツールとして優れています。AIアバターと多様なテンプレートを活用して、複雑な情報を明確に視覚化し、ビデオ戦略を効率化し、視聴者に強力なメッセージを確実に届けます。