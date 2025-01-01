合格を勝ち取る大学準備ビデオを作成

インパクトのあるイントロダクションビデオを作成し、競争から抜きん出ましょう。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使って、簡単にプロフェッショナルなビデオに変換できます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生が大学出願プロセスの特定の難しい側面、例えば強力なエッセイの書き方や推薦状の集め方をガイドする45秒の指導ビデオを開発します。視覚スタイルは情報提供的でステップバイステップであり、安心感のある音声トーンを持ち、HeyGenの字幕機能を利用して、すべての視聴者に明確さとアクセス性を確保します。
サンプルプロンプト2
奨学金申請用のインパクトのあるビデオを作成するための迅速で実用的なヒントを提供する30秒の簡潔なビデオを制作します。このプロンプトは、モチベーションを高めるプロフェッショナルな視覚美学とダイナミックなナレーションを必要とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、学生が迅速に説得力のあるプレゼンを組み立てるのを助けます。
サンプルプロンプト3
専門プログラムに応募する学生向けに、特定の才能やコミュニケーションスキルを効果的にアピールする方法に焦点を当てた90秒の入学ビデオを作成します。制作は洗練されたプロフェッショナルな視覚スタイルと高品質の音声を備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、プラットフォーム全体で最適なプレゼンテーションを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

大学準備ビデオの作成方法

あなたのユニークな個性と成果を強調する説得力のある大学出願ビデオを作成し、競争の激しい入学プロセスで際立ちましょう。

1
Step 1
メッセージをアウトライン化
まず、重要なポイントをアウトライン化し、メッセージをスクリプト化します。HeyGenのテキストからビデオへの機能を活用して、大学準備ビデオのための「アウトラインとスクリプト」を効果的に開発します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
あなたを表現するAIアバターや適切なテンプレートを選びます。メディアライブラリから魅力的なビジュアルを組み合わせて、「入学ビデオ」をインパクトのある魅力的なものにし、「インパクトのあるビデオ」を作成します。
3
Step 3
詳細を強化
ビデオを明確さとインパクトのために洗練します。アクセシビリティのために字幕を追加し、入学委員会に「際立つ」ビデオにするためにブランディングコントロールを適用することを検討してください。
4
Step 4
エクスポートして応募
特定の応募要件に合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを完成させます。「大学出願プロセス」の一部として自信を持って洗練されたビデオを提出します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な入学ビデオコンテンツを制作

迅速に魅力的な入学ビデオコンテンツを生成し、クイックヒントや個人紹介を含め、記憶に残る印象を与えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして説得力のある大学出願ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは学生が大学入学のためのインパクトのあるビデオを作成するのを支援します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、自信を持ってイントロダクションビデオを提示し、大学出願プロセスで際立つことができます。

HeyGenをオプションビデオサプリメントやアートサプリメントに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、オプションビデオサプリメント、アートサプリメント、さらにはオーディションビデオなど、さまざまな大学準備ビデオを制作するのに最適です。音声生成や字幕などの機能により、従来のビデオ録画や編集を必要とせずにプロフェッショナルな編集と制作が可能です。

HeyGenは学生が入学ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、大学入学のためのインパクトのあるビデオを作成するために特別に設計された強力な機能セットを提供しています。学生はテンプレートとシーン、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、洗練されたコンテンツを作成し、コミュニケーションスキルを向上させ、際立つことができます。

HeyGenはどのようにして大学ビデオ出願プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動音声生成を使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、大学出願ビデオプロセス全体を簡素化します。これにより、奨学金申請や私立学校の入学のための高品質なプレゼンテーションにアウトラインとスクリプトの開発を効率化します。