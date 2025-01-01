コラボレーションワークフロービデオを即座に作成

AIアバターを使用してチームの生産性を向上させ、ビデオ制作ワークフローを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロジェクトマネージャーとビデオプロデューサー向けに45秒の情報ビデオを制作し、HeyGen内の効率的なビデオ制作ワークフローと統合されたフィードバックループを詳述します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、明確で明瞭なナレーションを用いて、アクセシビリティとレビューのための字幕/キャプション機能を使用した効率向上を強調します。
営業チームとカスタマーサクセスマネージャー向けに60秒の魅力的なビデオを開発し、HeyGenのAIアバターを使用してパーソナライズされたメッセージングをどのように簡単にスケールできるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで会話的であり、AIアバター機能によって促進される人間のつながりに焦点を当て、各メッセージをユニークにします。
デジタルマーケターと小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のテンポの速いビデオを生成し、シンプルなスクリプトから直接インパクトのあるマーケティングキャンペーンビデオを迅速に作成する方法を示します。視覚的に印象的でモダンなスタイルを使用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴い、テキストを魅力的なビデオに変換するスピードと簡単さを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コラボレーションワークフロービデオの作成方法

チームのビデオ制作を効率化し、リアルタイムフィードバックを強化し、強力なコラボレーション機能で魅力的でブランドに合ったコンテンツを公開します。

Step 1
テンプレートを選択
AI搭載のテンプレートから選択し、コラボレーションワークフロービデオの基盤を迅速に設定し、すべてのチームメンバーに一貫したスタートポイントを提供します。
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ダイナミックなビジュアルでシーンを埋め、AIアバターがナレーションするスクリプトを追加し、ライブラリからメディアを統合して、ビデオコラボレーションのメッセージを効果的にカスタマイズします。
Step 3
チームのフィードバックで反復
プラットフォーム内でドラフトを共有し、フィードバックを直接取り入れることで、リアルタイムのコラボレーションを促進し、すべてのチームメンバーがビデオの洗練に貢献できるようにします。
Step 4
エクスポートと配信
さまざまなアスペクト比と解像度でコラボレーションの傑作をエクスポートし、すべてのプラットフォームでシームレスに配信できるようにビデオ制作ワークフローを最終化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

カスタマーサクセスビデオを制作

マーケティングや営業のビデオコラボレーションワークフローの一環として、視聴者を効果的に引き付ける魅力的なカスタマーサクセスストーリーを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちのマーケティングキャンペーンビデオを強化できますか？

HeyGenはAI搭載のテンプレートとパーソナライズされたメッセージングを使用して、魅力的なマーケティングキャンペーンビデオを迅速に生成することを可能にします。これにより、複雑なビデオ制作ワークフローなしで効率的なコンテンツ作成と視聴者のエンゲージメント向上が実現します。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトからテキストをビデオに変換し、自然なボイスオーバー生成を完備しています。これにより、ビデオ制作ワークフローが効率化され、洗練されたビデオコンテンツの制作が容易になります。

HeyGenはリモートチームのビデオコラボレーションをどのように効率化しますか？

HeyGenは、ビデオ制作ワークフローを効率化する堅牢なクラウドベースの編集環境を提供し、リモートコラボレーションをサポートします。これにより、チームは高品質なビデオをシームレスに作成することができます。

HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツ全体のブランドの一貫性を確保しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴ、ブランドカラー、パーソナライズされたメッセージングをすべてのビデオに統合することができます。これにより、すべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持し、視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。