コラボレーションプラットフォームのオンボーディングビデオを簡単に作成

新入社員を引き付け、HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なオンボーディングビデオでトレーニングを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在の従業員向けに、既存のコラボレーションプラットフォームに新しいLMSまたはCRM統合を紹介する60秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルには動的なアニメーショングラフィックスを取り入れ、HeyGenの音声生成によるエネルギッシュなナレーションと、主要な機能を強調する明確な画面上のテキストを使用して、スムーズな学習曲線を確保します。
サンプルプロンプト2
会社の活気ある文化とコアバリューを求職者や新入社員に紹介するための30秒の社員オンボーディングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で温かく、親しみやすいもので、帰属意識を強く伝え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してインパクトを確保します。
サンプルプロンプト3
コラボレーションプラットフォーム内の高度な機能を1つ示す15秒のマイクロラーニングビデオスニペットを作成してください。これは、迅速なリフレッシャーを求めるユーザーを対象としています。ビジュアルスタイルはテンポが速く、チュートリアルのようで、鮮明なビジュアルを使用し、HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して「オンボーディングビデオ作成」を効率的に行い、明確で直接的な指示を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
コラボレーションプラットフォームのオンボーディングビデオの作成方法

新入社員が迅速に適応し、個別化されたコンテンツで成功するための魅力的な社員オンボーディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
AI駆動のテンプレートから選択し、社員オンボーディングビデオを迅速に開始します。スクリプトを統合して、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能でプロフェッショナルなビデオシーンに変換します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
多様なAIアバターを選択し、ブランドに合わせて外観を調整することでオンボーディングビデオを個別化します。HeyGenのライブラリからカスタムメディアを追加するか、自分のメディアをアップロードして、コラボレーションプラットフォームの主要機能を説明します。
3
Step 3
強化とブランディング
ブランディングコントロールを使用して会社のビジュアルアイデンティティを適用し、ロゴやブランドカラーを組み込んでコラボレーションプラットフォームのオンボーディングビデオを一貫性のあるものにします。明確な音声を生成し、字幕を追加してアクセシビリティと明確さを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを調整し、魅力的なオンボーディングビデオを完成させます。希望の形式でビデオをエクスポートし、LMSへのシームレスな統合や新入社員との直接共有の準備を整え、彼らの体験をスムーズにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の文化と士気を育む

AI生成のビデオを通じて会社の価値観、使命、感動的なストーリーを共有し、新しい社員を効果的に歓迎し、動機付けします。

background image

よくある質問

HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオをどのように作成できますか？

HeyGenは、新入社員に会社の文化や価値観を効果的に紹介する魅力的なオンボーディングビデオを作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルな社員オンボーディングビデオを効率的に制作できます。

HeyGenはオンボーディングビデオの作成を効率化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAI駆動のテンプレートと高度なAIアバターを提供し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。スクリプトから直接自然な音声を生成し、高品質なコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenで作成したオンボーディングビデオのブランディングをカスタマイズすることは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、その他のビジュアル要素をオンボーディングビデオに組み込むことができます。これにより、すべての社員コミュニケーションに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。

HeyGenを使用して高品質なオンボーディングビデオをどのくらい早く作成できますか？

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、シンプルなスクリプトからテキストビデオ機能を使用して迅速にオンボーディングビデオを作成できます。この効率性により、チームのニーズに合わせてプロフェッショナルで情報豊富なコンテンツを迅速に制作できます。