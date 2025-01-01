コラボレーションプラットフォームのオンボーディングビデオを簡単に作成
新入社員を引き付け、HeyGenのAIアバターを活用した魅力的なオンボーディングビデオでトレーニングを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の従業員向けに、既存のコラボレーションプラットフォームに新しいLMSまたはCRM統合を紹介する60秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルには動的なアニメーショングラフィックスを取り入れ、HeyGenの音声生成によるエネルギッシュなナレーションと、主要な機能を強調する明確な画面上のテキストを使用して、スムーズな学習曲線を確保します。
会社の活気ある文化とコアバリューを求職者や新入社員に紹介するための30秒の社員オンボーディングビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で温かく、親しみやすいもので、帰属意識を強く伝え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してインパクトを確保します。
コラボレーションプラットフォーム内の高度な機能を1つ示す15秒のマイクロラーニングビデオスニペットを作成してください。これは、迅速なリフレッシャーを求めるユーザーを対象としています。ビジュアルスタイルはテンポが速く、チュートリアルのようで、鮮明なビジュアルを使用し、HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して「オンボーディングビデオ作成」を効率的に行い、明確で直接的な指示を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオをどのように作成できますか？
HeyGenは、新入社員に会社の文化や価値観を効果的に紹介する魅力的なオンボーディングビデオを作成する力を提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルな社員オンボーディングビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはオンボーディングビデオの作成を効率化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはAI駆動のテンプレートと高度なAIアバターを提供し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。スクリプトから直接自然な音声を生成し、高品質なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenで作成したオンボーディングビデオのブランディングをカスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、その他のビジュアル要素をオンボーディングビデオに組み込むことができます。これにより、すべての社員コミュニケーションに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenを使用して高品質なオンボーディングビデオをどのくらい早く作成できますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、シンプルなスクリプトからテキストビデオ機能を使用して迅速にオンボーディングビデオを作成できます。この効率性により、チームのニーズに合わせてプロフェッショナルで情報豊富なコンテンツを迅速に制作できます。