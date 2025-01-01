AIで行動規範動画をより速く作成
職場のコンプライアンスと効果的な社員研修をシームレスに実現。HeyGenのAIアバターを活用して、魅力的で引き込まれる動画を作成しましょう。
全社員と管理職を対象にした60秒の「コンプライアンス研修」動画を開発し、「職場のコンプライアンス」の重要な側面に取り組んでください。この動画は、真剣でありながらアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、複雑なトピックを説明するために明確な例とプロフェッショナルなナレーションを使用してください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、準備したコンテンツを効果的なビジュアルプレゼンテーションに効率的に変換しましょう。
既存の社員向けに、強力な「職場倫理」と会社の価値観の遵守がもたらすポジティブな影響を強調する30秒の「マイクロリール」動画を作成してください。ビジュアルアプローチは現代的でダイナミックなもので、情報を迅速かつ効果的に伝えるためにインフォグラフィックスタイルの要素を使用し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックを組み合わせてください。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用して、重要なメッセージを最大限に伝え、アクセスしやすくしてください。
HRおよびL&Dチーム向けに、内部コミュニケーション用の「行動規範動画」を簡単に作成する方法を示す40秒の説明動画を生成してください。この動画は、シンプルなステップを強調するクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを特徴とし、自信に満ちた情報豊富なナレーションを添えてください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を探求して、洗練されたプロフェッショナルなガイドを迅速に組み立てましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な行動規範研修動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、プロフェッショナルな行動規範研修動画を簡単に作成できるようにします。これにより、職場のコンプライアンスと社員研修のための効果的な企業動画の制作が効率化されます。
HeyGenが職場のコンプライアンス動画作成に理想的な理由は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、自動生成された字幕などの強力な機能を提供し、効率的な職場のコンプライアンス動画作成に最適です。また、多様なコンテンツを確保するためのメディアライブラリを活用し、コンプライアンス研修を効果的かつ視覚的に魅力的にします。
HeyGenは他の種類の教育および企業動画の作成にも使用できますか？
もちろんです。HeyGenはコンプライアンス研修だけでなく、幅広い教育動画や企業動画の作成に対応しています。AIアバターとナレーション生成機能は、ソフトスキルのマイクロリールから包括的な社員研修コンテンツまで、さまざまな動画制作に最適です。
HeyGenを使って高品質な行動規範動画を簡単に制作できますか？
はい、HeyGenは動画制作を簡素化し、編集経験がなくても高品質な行動規範動画を制作できるようにします。アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションなどの機能を備えており、最終的な動画はどのプラットフォームでも洗練されて準備が整います。