行動規範トレーニングビデオを数分で作成

魅力的でアクセスしやすいコンプライアンスと倫理トレーニングを数分で作成。AIアバターを活用して現実的なシナリオと倫理的意思決定を実現。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーを対象に、コンプライアンス研修コンテンツを迅速に作成する必要がある45秒のアニメーション説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで直接的にし、会社のアイデンティティに合ったブランドシーンを組み込み、自信に満ちた情報提供のトーンで届けます。HeyGenのブランドシーン統合機能により、迅速で認識しやすいコンテンツを提供できます。
サンプルプロンプト2
一般的な職場のジレンマに取り組む90秒のアニメーションストーリーベースの社員研修ビデオを制作してください。すべての社員が倫理トレーニングビデオを強化するために適しています。ビジュアルナラティブは魅力的で共感できるものであり、ポジティブな解決策を描写し、明確で共感的なナレーションでサポートします。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して効率的に作成できます。
サンプルプロンプト3
多様な労働力のために、複雑なポリシーの更新をアクセス可能なトレーニングにするために特別に設計された30秒のAI駆動ビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで包括的であり、画面上のテキストと親しみやすい声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を最大限に活用して広範なリーチを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

行動規範トレーニングビデオの作成方法

AI駆動の機能を活用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した倫理トレーニングビデオを迅速に開発し、従業員が会社の基準を理解し遵守することを保証します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを貼り付ける
既存の行動規範文書やトレーニングスクリプトを直接貼り付けることで、説得力のあるビデオに簡単に変換できます。これにより、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用してトレーニングコンテンツをカスタマイズします。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択する
メッセージを伝えるための多様な「AIアバター」から選択し、現実的で共感できるトレーニング環境を構築するための適切なテンプレートとブランドシーンを選びます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティ機能を適用する
「ブランディングコントロール」を使用して会社のロゴとブランドカラーを統合し、一貫性を保ちます。多言語のナレーションと字幕を追加して、アクセス可能なトレーニング体験を提供します。
4
Step 4
コンプライアンスビデオを生成してエクスポートする
高品質なコンプライアンス研修ビデオを制作し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、すべての内部プラットフォームでの展開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な倫理的ジレンマを明確化

AIビデオを使用して、複雑な倫理ガイドラインや職場のジレンマを簡単に理解できる影響力のあるトレーニングモジュールに分解します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な行動規範トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとブランドシーンを使用して、退屈なコンプライアンス研修を魅力的なコンテンツに変えることができます。現実的なシナリオでトレーニングコンテンツを簡単にカスタマイズし、影響力のあるストーリーベースの社員研修を実現します。

HeyGenのAI駆動ビデオがコンプライアンス研修に最適な理由は何ですか？

HeyGenはAI駆動ビデオを活用して重要なコンプライアンス研修の作成を効率化し、数分で高品質なコンテンツを制作できます。これにより、労働力が一貫してアクセスしやすいトレーニングを効率的に受けることができます。

HeyGenを使用して特定の職場のジレンマを含む倫理トレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、現実的なシナリオや一般的な職場のジレンマを取り入れてトレーニングコンテンツを完全にカスタマイズできます。これにより、従業員は関連性のある実践的な例を通じて倫理的意思決定を練習できます。

HeyGenはアクセス可能で多言語の倫理トレーニングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは多言語のナレーションと字幕を提供し、多様な労働力に倫理トレーニングビデオを普遍的にアクセス可能にします。これにより、すべての従業員グループにわたって明確なコミュニケーションと包括的な理解が保証されます。