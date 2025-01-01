コーチングセッションの要約ビデオを作成してエンゲージメントを向上

HeyGenの柔軟なテンプレートを使用して、クライアントの保持率とエンゲージメントを向上させる魅力的なコーチングセッションの要約を簡単に作成します。

151/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クライアントの保持率向上を目的とした60秒のビデオ要約を作成し、複雑なコーチングコンセプトを簡単に理解できるステップに分解します。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな視覚美学を持ち、サポート的な画面上のテキストと落ち着いた情報提供の音声トーンを使用し、字幕/キャプションを活用して学習を強化し、アクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
見込みクライアント向けに、45秒のパーソナライズされたコーチングビデオを作成し、温かい紹介や最近のセッションのコアテーマの簡単な要約を提供します。視覚的なプレゼンテーションは親しみやすく、専門知識と共感を伝えるAIアバターを活用し、明確で直接的な声で強い個人的なつながりを築きます。
サンプルプロンプト3
コーチングを通じて達成されたクライアントの旅や重要な突破口の物語を語る、インスピレーションを与える90秒のビデオを作成します。モチベーションと具体的な進歩を求める観客に最適です。ビジュアルに豊かなストーリーテリングアプローチを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでサポートされた鮮やかな美学を持ち、感動的なナレーションと高揚感のある背景音楽を使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コーチングセッションの要約ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なビデオ作成ツールを使用して、コーチングセッションをインパクトのあるビデオ要約に変換し、重要な学びを強化し、クライアントの保持率を向上させましょう。

1
Step 1
コーチング映像をアップロード
まず、既存のコーチングセッションの録画や画面録画をHeyGenの安全なメディアライブラリにアップロードします。これが要約の基盤となります。
2
Step 2
テンプレートを選択して洗練
プロフェッショナルなテンプレートから選択して要約を構築します。重要なポイントを強調し、クライアントのために明確なストーリーを作成するために、思慮深い編集を行います。
3
Step 3
ブランディングとパーソナライズを追加
カスタムロゴや色を適用して、独自のブランディングで要約を強化します。これにより、プロフェッショナルな外観が向上し、クライアントのエンゲージメントが強化されます。
4
Step 4
要約をエクスポートして共有
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。クライアントと直接共有して学びを強化し、保持率を向上させましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるクライアントコミュニケーションを作成

.

コーチングセッションから魅力的なビデオ要約とフォローアップを迅速に作成し、学習を強化し、強力なクライアントエンゲージメントを維持します。

background image

よくある質問

HeyGenはコーチングセッションの魅力的なビデオ要約をどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、コーチングセッションのメモやスクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してプロフェッショナルなビデオ要約に迅速に変換することができます。これにより、クライアントのエンゲージメントと保持率が大幅に向上します。

HeyGenがコーチングビデオ作成に理想的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なテキストベースのビデオ編集を通じてプロフェッショナルなビデオ制作を簡素化し、コーチが高品質なコーチングビデオを簡単に作成できるようにします。事前にデザインされたテンプレートを活用し、ブランドコントロールをカスタマイズして一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現できます。

HeyGenはコーチングセッションの要約ビデオを効率的に作成するプロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenはAIを活用したツールで、ビデオ作成を効率化します。テキストからダイナミックなコーチングセッションの要約ビデオを迅速に生成し、貴重な時間を節約しながら、重要なメッセージとストーリーテリングを効果的に伝えることができます。

HeyGenはプロフェッショナルなコーチングビデオでフィードバックループをどのように強化できますか？

HeyGenは、ロゴや色などの独自のブランドコントロールをコーチングビデオに直接組み込むことができます。このプロフェッショナルなビデオ制作は、自動字幕とキャプションと組み合わせて、ブランドを強化し、クライアントの保持率と全体的なフィードバックループを改善します。