クライアントを引き寄せるコーチングプログラムビデオの作り方

AIアバターを活用して、グループコーチングを簡単に提供し、理想的なクライアントを引き寄せ、利益を上げる成功したプログラムを確保しましょう。

166/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なコーチ向けに、提供内容を洗練するための効果的な戦略を詳述し、成功するプログラムを運営するためのグループコーチングの提供方法を説明する60秒の洗練されたビデオを開発してください。HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルなプレゼンテーションを行う洗練されたビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
サンプルプロンプト2
コーチングビジネスの新しいコンテンツを検討しているコーチ向けに、コーチングプログラムビデオを作成することの大きな利益を強調する30秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで直接的であり、HeyGenによって生成された鮮やかなグラフィックスと読みやすい字幕を使用して、視聴者の保持を最大化します。
サンプルプロンプト3
新しいコーチや既存の提供内容を刷新するコーチを対象に、堅牢なコーチングモデルを開発し、スマートな価格戦略を実施するための実用的なステップを提供する45秒の情報ビデオを設計してください。ビデオは教育的で明確なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じてアクセス可能な説明グラフィックスによって強化されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コーチングプログラムビデオの作り方

HeyGenの強力なAIビデオ作成ツールを使用して、プロフェッショナルなコーチングプログラムビデオを簡単に制作し、クライアントを引き付け、コーチングビジネスを拡大しましょう。

1
Step 1
スクリプトを書く
コーチングプログラムのための魅力的なコンテンツを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、書かれたレッスンを魅力的なビデオコンテンツにシームレスに変換し、「プログラムを構築」します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
コーチング資料を提示するために、さまざまなプロフェッショナルな「AIアバター」から選択します。これらのアバターは、伝統的な撮影を必要とせずに、スクリプトに命を吹き込み、「コーチングプログラムビデオを作成」します。
3
Step 3
コンテンツにブランドを適用する
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、ビデオに独自のブランドアイデンティティを適用します。これにより、すべての「グループコーチングプログラム」資料で一貫性とプロフェッショナリズムを確保し、ブランドを強化します。
4
Step 4
生成してエクスポートする
ビデオを確認し、最終出力を生成します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成し、「グループコーチングを提供」するためにメッセージを効果的にクライアントに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロモーション用コーチングコンテンツを制作する

.

ダイナミックなソーシャルメディアビデオやクリップを迅速に生成し、コーチングビジネスを効果的にプロモートし、理想的なクライアントを引き寄せます。

background image

よくある質問

HeyGenはコーチングプログラムのための魅力的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ生成、そして自動音声と字幕を使用して、プロフェッショナルな「コーチングプログラムビデオ」を迅速に制作することを可能にします。これにより、視聴者を引き付ける高品質なコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはグループコーチングプログラムのコンテンツ開発に理想的なのはなぜですか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、「グループコーチング」を効果的に提供するために特別に設計された一貫性のあるプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成することができます。すべての「グループコーチングプログラム」資料でブランドアイデンティティを簡単に維持できます。

HeyGenはビデオを通じて理想的なクライアントを引き寄せるのに私のコーチングビジネスをどのように支援しますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターと豊富なメディアを使用してマーケティングスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、さまざまなプラットフォームやアスペクト比に最適な「コーチングビジネス」が「理想的なクライアントを引き寄せる」ことを可能にします。明確な字幕は、ターゲットオーディエンスへのアクセスとエンゲージメントをさらに向上させます。

HeyGenはビデオコンテンツを使用して成功するコーチングプログラムの構築をどのようにサポートしますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートやアスペクト比のリサイズなどの柔軟なツールを提供し、「プログラムの構築」コンテンツをサポートします。独自の「コーチングモデル」に合わせたモジュール式のビデオレッスンを効率的に作成し、「成功するプログラムの運営」に貢献します。