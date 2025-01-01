コーチ認定ビデオを簡単に作成

AIアバターを使用してプロフェッショナルなオンラインコースを迅速に開始し、コーチングプログラムを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コーチングプログラムの管理者向けに設計された60秒の指導ビデオを想像してみてください。新しいオンラインコースモジュールのために「ビデオを作成する」方法をシームレスに示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく親しみやすく、ステップバイステップの画面キャプチャと励ましのナレーターを交えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、レッスンプランを迅速に動的なビジュアルコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
既存のコーチが提供内容を拡大することを目指した30秒の魅力的なプロモーションビデオで「コーチングビジネス」を強化します。このダイナミックなショートビデオは、クライアントのエンゲージメントにおける高品質な「トレーニングビデオ」の影響を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、多様な成功事例を背景音楽と共に紹介し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、プラットフォーム全体での最大のアクセス性と影響を実現します。
サンプルプロンプト3
コーチングのインストラクターとコース開発者向けに、認定プログラム内で魅力的な「教育コンテンツ」を作成するための「ビデオの作り方」を明確に示す50秒のガイドを開発します。ビデオの美学はクリーンで現代的であり、知識豊富で安心感のある声が視聴者をベストプラクティスに導きます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、クリエイティブプロセスを迅速に開始し、洗練された一貫した外観を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コーチ認定ビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、専門知識を魅力的でプロフェッショナルなコーチ認定ビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、コース内容をアウトライン化します。その後、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオセグメントに変換し、コンテンツを作成します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して、認定資料を提供し、カメラを必要とせずにトレーニングビデオにプロフェッショナルで一貫した顔を追加します。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
独自のブランド要素を適用して認定ビデオを強化します。HeyGenのブランディングコントロールを利用して、ロゴやカスタムカラーを含め、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してビデオレッスンを最終化し、オンラインコースがどのプラットフォームやデバイスにも完璧にフォーマットされるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコーチング概念を明確化

複雑なコーチング手法や心理学的概念を簡素化し、認定コンテンツを将来のコーチにとって理解しやすいものにします。

よくある質問

HeyGenでコーチ認定ビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度なテキスト-ビデオ機能を使用してプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、コーチングプログラムのビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ編集を必要とせずに高品質な教育コンテンツを制作できます。

HeyGenはトレーニングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオやオンラインコースにロゴやブランドカラーを統合できます。また、さまざまなテンプレート、シーン、メディアライブラリから選択して、認定ビデオがコーチングビジネスのアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはオンライン学習コンテンツをより魅力的でアクセスしやすくするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を通じて、ビデオチュートリアルのエンゲージメントを向上させます。さらに、自動字幕とキャプションにより、教育コンテンツがよりアクセスしやすく包括的になり、より広範な視聴者にとってオンライン学習体験を向上させます。

プロフェッショナル開発コースのビデオを作成する最速の方法は何ですか？

HeyGenは、スクリプトを動的なビジュアルコンテンツに変換するAIを活用して、テキストからビデオを作成する最速のソリューションを提供します。この迅速なコンテンツ作成プロセスには、アスペクト比のリサイズや多様なテンプレートなどの機能が含まれており、プロフェッショナル開発の取り組みのための包括的なトレーニングビデオを迅速に構築するのに役立ちます。