コーチ認定ビデオを簡単に作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルなオンラインコースを迅速に開始し、コーチングプログラムを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コーチングプログラムの管理者向けに設計された60秒の指導ビデオを想像してみてください。新しいオンラインコースモジュールのために「ビデオを作成する」方法をシームレスに示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく親しみやすく、ステップバイステップの画面キャプチャと励ましのナレーターを交えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、レッスンプランを迅速に動的なビジュアルコンテンツに変換します。
既存のコーチが提供内容を拡大することを目指した30秒の魅力的なプロモーションビデオで「コーチングビジネス」を強化します。このダイナミックなショートビデオは、クライアントのエンゲージメントにおける高品質な「トレーニングビデオ」の影響を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、多様な成功事例を背景音楽と共に紹介し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、プラットフォーム全体での最大のアクセス性と影響を実現します。
コーチングのインストラクターとコース開発者向けに、認定プログラム内で魅力的な「教育コンテンツ」を作成するための「ビデオの作り方」を明確に示す50秒のガイドを開発します。ビデオの美学はクリーンで現代的であり、知識豊富で安心感のある声が視聴者をベストプラクティスに導きます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、クリエイティブプロセスを迅速に開始し、洗練された一貫した外観を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenでコーチ認定ビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度なテキスト-ビデオ機能を使用してプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、コーチングプログラムのビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、複雑なビデオ編集を必要とせずに高品質な教育コンテンツを制作できます。
HeyGenはトレーニングビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオやオンラインコースにロゴやブランドカラーを統合できます。また、さまざまなテンプレート、シーン、メディアライブラリから選択して、認定ビデオがコーチングビジネスのアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはオンライン学習コンテンツをより魅力的でアクセスしやすくするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を通じて、ビデオチュートリアルのエンゲージメントを向上させます。さらに、自動字幕とキャプションにより、教育コンテンツがよりアクセスしやすく包括的になり、より広範な視聴者にとってオンライン学習体験を向上させます。
プロフェッショナル開発コースのビデオを作成する最速の方法は何ですか？
HeyGenは、スクリプトを動的なビジュアルコンテンツに変換するAIを活用して、テキストからビデオを作成する最速のソリューションを提供します。この迅速なコンテンツ作成プロセスには、アスペクト比のリサイズや多様なテンプレートなどの機能が含まれており、プロフェッショナル開発の取り組みのための包括的なトレーニングビデオを迅速に構築するのに役立ちます。