Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいページの作成とCMS内の強力な編集ツールバーの効率的な利用をマスターするための90秒の指導ビデオを作成しましょう。このビデオには、ダイナミックな画面キャプチャデモと魅力的で活気のあるナレーションが含まれ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に作成され、コンテンツ編集者がすべての機能を迅速に把握できるようにします。
メディアマネージャーの可能性を最大限に引き出すための包括的な2分間のチュートリアルを作成し、画像のアップロードとデジタル資産の整理のベストプラクティスに焦点を当てましょう。このコンテンツは、HeyGenのAIアバターコレクションからの専門的なAIアバタープレゼンターによる詳細なウォークスルーを通じて提供され、デジタル資産を管理するユーザーに明確なガイダンスを提供します。
経験豊富なウェブデザイナー向けに、サイト開発チュートリアルに影響を与える最新の新機能を発見するための45秒のビデオを作成し、主要な更新とその実用的な応用を強調します。HeyGenによって生成された自動字幕/キャプションで最大のアクセシビリティと保持を実現し、洗練されたモダンなアニメーションと簡潔でインパクトのあるオーディオトラックを使用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは包括的なCMSトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なAI駆動のビデオチュートリアルに変換することで、CMSトレーニングビデオを簡単に作成できます。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して、ユーザーがCMSの使い方を学ぶための明確なステップバイステップの指示を提供します。
HeyGenのどの機能がコンテンツ編集者向けの技術的なCMSチュートリアルの開発を支援しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供し、コンテンツ編集者向けの効果的な技術的CMSチュートリアルを構築します。自動生成された字幕を使用して理解を深め、編集や公開などのタスクにおいてドキュメントがアクセス可能で包括的であることを保証します。
HeyGenはCMS学習モジュールのカスタマイズとブランド化を支援できますか？
はい、HeyGenは、会社のロゴや色を使用してCMS学習モジュールをカスタマイズするための強力なブランドコントロールを提供します。これにより、すべての初心者向けビデオとトレーニングセッションで一貫性が確保され、サイト開発チュートリアルのブランドアイデンティティが強化されます。
HeyGenはコンテンツの編集と公開のためのステップバイステップガイドの作成をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは、CMS内での編集や公開などの複雑なタスクのための詳細なステップバイステップガイドを簡単に作成できます。これらのチュートリアルをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートでき、異なるプラットフォームに適した新機能やメディアマネージャーのデモに最適です。