AIでCMS基本ビデオを作成
ログインと編集をカバーする明確なCMSトレーニングビデオを迅速に制作。HeyGenのAIアバターを活用して魅力的な説明を提供。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
基本的なCMS機能に既に精通しているコンテンツエディターを対象に、新しいページの作成とセクション内でのコンテンツの整理プロセスに焦点を当てた1.5分間のトレーニングモジュールを設計してください。ビデオはステップバイステップの画面録画ビジュアルスタイルを採用し、明確なコールアウトを使用して、テキストからビデオへの一貫したメッセージングを提供することで、魅力的で指導的なトーンを確保します。これにより、ユーザーはOmni CMSの組織についての理解を深めることができます。
ウェブサイトの資産管理を担当するマーケティングチーム向けに、画像のアップロードと利用方法、画像エディターの基本機能をカバーする90秒の簡潔なチュートリアルを開発してください。AIアバターがプロセスを説明するダイナミックで視覚的に魅力的なプレゼンテーションが注目を集め、学習を楽しくするためにアップビートで情報豊かな音声スタイルとバックグラウンドミュージックがサポートします。これにより、コンテンツ管理システム内での効果的な資産管理を紹介します。
ウェブ管理者と開発者向けに、スニペットの効果的な使用とコンテンツの公開プロセス、効率的なサイト管理のためのサイドナビゲーションのナビゲートを詳述した2分間の高度なガイドを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細な画面共有と明確なUIナビゲーションを特徴とし、簡潔な説明を提供する権威ある音声スタイルに埋め込まれた字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。このビデオは、技術ユーザー向けのOmni CMSトレーニングセッションを効率化することを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはOmni CMSトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの変換を利用して、高品質な「Omni CMSトレーニングビデオ」を効率的に制作します。このプロセスは、あらゆる「コンテンツ管理システム」のための魅力的な「CMS基本ビデオ」の開発を簡素化します。
HeyGenは技術的なCMSタスクを示すためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは「編集」、「公開」、および「新しいページの作成」などの技術的なタスクをあなたの「CMSトレーニングセッション」で明確に示すことを可能にします。正確な「音声生成」と視覚的な明確さにより、視聴者が「編集ツールバー」機能の各ステップを理解できるようにします。
HeyGenを使用してCMS基本ビデオにカスタムブランディングを統合できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、あなたの「CMS基本ビデオ」が組織のアイデンティティを反映するようにします。すべての「CMSトレーニングセッション」にロゴや特定のブランドカラーを簡単に組み込むことができます。
HeyGenはOmni CMSチュートリアルに画像やセクションなどの視覚要素を追加するのをどのように簡素化しますか？
HeyGenの強力なメディアライブラリとストックサポートにより、「画像」、例「セクション」、または「資産」などの関連する視覚要素を「Omni CMS」チュートリアルに統合するのが簡単です。これらのビジュアルを効率的に管理し、表示して学習を強化できます。