クラウドワークスペース導入ビデオを簡単に作成
ITチームを引き付け、リアルなAIアバターを活用したプロフェッショナルトレーニングビデオでクラウド導入の旅を加速させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員向けに、2分間の魅力的なビデオが必要です。新しいクラウドワークスペース内の高度なセキュリティプロトコルとデータ管理のベストプラクティスを強調します。ビジュアルスタイルは現代的で情報豊かであり、画面上のテキストとアニメーションを使用して重要なポイントを強調し、アップビートな音楽トラックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、動的なコンテンツを効率的に生成し、重要な情報を効果的に伝え、アクセシビリティのために正確な字幕を提供します。
従業員が一般的な技術的課題に対する迅速な解決策を求め、ITサポートスタッフが標準化された説明を必要とする1分間のクラウドワークスペース導入ビデオテンプレートを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは、クリーンでチュートリアルスタイルのデモンストレーションであり、画面録画を組み込むことも可能で、焦点を絞った直接的な音声配信を行います。このトレーニングコンテンツは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に開発され、メディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルで概念を明確に示すことができます。
新しいクラウドワークスペースの統合に躊躇している従業員を特に対象とした、45秒の簡潔なプロモーションビデオを作成し、具体的な利点を示し、初期の懸念に対処します。このAIスポークスパーソンビデオは、親しみやすく、温かみのあるビジュアルスタイルを維持し、温かく安心感のある声で、ポジティブな展望を促進します。HeyGenのAIアバターを利用してメッセージを直接伝え、視聴者を効果的に引き付け、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なクラウドワークスペース導入ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ITチームがクラウド導入の旅のために魅力的なビデオを作成するのを支援します。AIアバターとAI駆動のツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなAIトレーニングビデオに迅速に変換します。
AIトレーニングビデオのためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？
HeyGenは、AIスポークスパーソンとして機能するリアルなAIアバターを含む高度なAI駆動のツールを提供します。プロフェッショナルなナレーションを生成し、自動的に字幕を追加し、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用してトレーニングプログラムを効率化します。
HeyGenはクラウド導入ビデオの作成を簡素化するテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはクラウドワークスペース導入ビデオテンプレートとシーンの多様な選択肢を提供しており、ユーザーがプロジェクトを迅速に開始できるようにします。これらのテンプレートは、ロゴや色などのブランドコントロールで簡単にカスタマイズできます。
HeyGenはトレーニングビデオに複数の言語をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームは、複数の言語でのナレーション生成を可能にし、AIトレーニングビデオをグローバルな視聴者にアクセス可能にします。これにより、クラウド導入の旅のコンテンツが多様なチームに共鳴します。