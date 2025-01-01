クラウドストレージポリシー動画を効率的に作成

スクリプトからクラウドストレージポリシー動画を迅速に作成。HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑なポリシーコミュニケーションを簡素化。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員やコンプライアンス担当者を対象に、堅牢なストレージポリシーを実施するための基本的なステップを詳述する60秒の指導動画を作成してください。動画はモダンなインフォグラフィックスタイルの視覚アプローチを採用し、明るい背景音楽とフレンドリーなAIアバターによって複雑な情報をアクセスしやすくします。この重要なポリシー動画のために、HeyGenのAIアバターを活用して一貫したプロフェッショナルな画面上のプレゼンターを提供してください。
サンプルプロンプト2
会社の経営陣や意思決定者向けに、クラウドストレージポリシー動画を作成しないことの潜在的なリスクと脆弱性を劇的に示す30秒の警告動画を制作してください。視覚スタイルはダイナミックでやや劇的にし、大胆なグラフィックとクイックカットを伴い、緊急性を強調するためにインパクトのあるナレーションを添えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、強力で一貫した聴覚メッセージを確保してください。
サンプルプロンプト3
クラウドストレージポリシーの枠組み内でのデータ保持とセキュリティプロトコルに焦点を当てた、すべてのチームメンバー向けの50秒のベストプラクティス動画をデザインしてください。プロフェッショナルなグラフィックと明確な話し言葉を使用したクリーンで指導的な視覚デザインを採用し、すべての重要なポイントを画面上のテキストで強調します。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して、クラウドストレージポリシーコンテンツの理解とアクセスを最大化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドストレージポリシー動画の作成方法

AIアバターとダイナミックなビジュアルを使用して、複雑なクラウドストレージポリシーを効率的に魅力的な動画に変換し、視聴者に情報を提供します。

1
Step 1
ポリシースクリプトを作成
クラウドストレージポリシーを明確に説明するスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的な動画コンテンツに簡単に変換できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、情報をプロフェッショナルかつ魅力的に提示することで、ポリシー動画を強化します。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、ボイスオーバー生成を使用して、自然なナレーションを動画プロジェクトに追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画が完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、希望のフォーマットでダウンロードし、チームやクライアントとクラウドストレージポリシー動画を簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントとポリシーの保持を向上

クラウドストレージポリシートレーニングのエンゲージメントと保持を向上させ、従業員が重要なコンプライアンス情報を効果的に把握し記憶することを保証します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なクラウドストレージポリシー動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なポリシー動画に変換します。クラウドストレージポリシーを明確に伝える動画を簡単に作成できます。

HeyGenはクラウドストレージポリシー動画をカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴを追加したり、組織のアイデンティティに合わせて色をカスタマイズしたりできます。また、テンプレートやメディアライブラリを利用してメッセージを強化できます。

HeyGenを使ってポリシー動画のボイスオーバーや字幕を迅速に生成できますか？

はい、HeyGenはシームレスなボイスオーバー生成と自動字幕を提供し、ポリシー動画をアクセスしやすくプロフェッショナルにします。これにより、手動の音声録音やキャプション作成なしで高品質の動画を効率的に作成できます。

HeyGenはクラウドストレージ教育コンテンツの異なるフォーマットをどのようにサポートしていますか？

HeyGenはさまざまなアスペクト比をサポートしており、クラウドストレージポリシー動画を異なるプラットフォームや目的に合わせてエクスポートできます。この柔軟性により、重要なメッセージがどこでコンテンツを消費しても視聴者に届くことを保証します。