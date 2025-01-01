クラウドセキュリティトレーニングビデオを迅速かつ手頃な価格で作成

HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオで複雑なトピックを魅力的な教育ビデオに変換します。

180/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
IT管理者や開発者を対象に、誤設定のような特定のクラウドセキュリティ脅威とその即時の緩和手順を詳述する、45秒の簡潔な指導ビデオを制作してください。ダイナミックでスクリーンキャプチャを多用したビジュアルスタイルを採用し、緊急かつ情報豊富な音声トーンで、HeyGenの字幕/キャプションによるアクセシビリティと関連ビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートを強化します。
サンプルプロンプト2
全従業員を対象に、クラウドでのデータ保護のための重要なベストプラクティスを示す、30秒の活気あるマイクロラーニングビデオを作成してください。この「教育ビデオ」は明るいインフォグラフィック駆動のビジュアル美学と励ましのナレーションを特徴とし、HeyGenの事前設計されたテンプレートとシーンを活用して魅力的なコンテンツを迅速に組み立て、自然な音声生成によるナレーションを行います。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャーや部門リーダーを対象に、新しい組織方針を説明する、90秒の鋭いアップデートビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナルであり、情報を伝えるためにシャープなモーショングラフィックスを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートにより、プラットフォーム全体で視聴可能にし、AIアバターが学習コンテンツを権威を持って提示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドセキュリティトレーニングビデオの作成方法

プロフェッショナルなAIアバターと効率的なビデオ制作ツールを使用して、複雑なトピックをアクセスしやすくする魅力的なクラウドセキュリティeラーニングコンテンツを迅速に開発します。

1
Step 1
スクリプトを作成
クラウドセキュリティトレーニングの内容を作成または貼り付けてください。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能は、テキストをプロフェッショナルなビデオシーンに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択してクラウドセキュリティトピックを提示し、ビデオに人間味を加えてエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するメディアを統合して、主要なセキュリティ概念を説明し、自然な音声生成でコンテンツのナレーションを行います。
4
Step 4
エクスポートと共有
トレーニングビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームでも視聴可能にし、受講者が教育コンテンツに簡単にアクセスできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセキュリティ概念の理解を容易に

.

複雑なクラウドセキュリティのテーマを、簡単に理解できるインパクトのあるビデオレッスンに変換し、すべての学習者に高度なトピックをアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはクラウドセキュリティトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、AIアバターと自然なナレーションを使用して、プロフェッショナルなクラウドセキュリティトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、効果的なeラーニングのためのビデオ制作プロセスが大幅に簡素化されます。

HeyGenはクラウドセキュリティトレーニングビデオにどのようなカスタマイズとブランディングオプションを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、ブランドカラー、独自のフォントをクラウドセキュリティトレーニングビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、すべての教育ビデオで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティが確保されます。

HeyGenはクラウドセキュリティトレーニングビデオのエンゲージメントとアクセシビリティを向上させることができますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターを使用して視聴者のエンゲージメントを高め、自動字幕生成を通じてクラウドセキュリティトレーニングビデオのアクセシビリティを向上させます。さらに、豊富なメディアライブラリを活用して、よりダイナミックで情報豊富な学習コンテンツを作成します。

HeyGenは多様なクラウドセキュリティトレーニングビデオの効率的な制作のための機能を提供していますか？

HeyGenのテキストからビデオ機能は、多用途なテンプレートとシーンと組み合わせて、さまざまなクラウドセキュリティトレーニングビデオの迅速かつ効率的な制作を可能にします。この機能により、更新された学習コンテンツの迅速な展開がサポートされます。