Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門やトレーニングスペシャリストを対象にした60秒のセグメントで、アニメーションポリシー動画の力を探求し、企業トレーニング動画を向上させましょう。魅力的なキャラクター駆動のアニメーションスタイルと、明るい背景音楽、クリアなナレーションを組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、最も複雑なポリシーコンテンツをボイスオーバー生成で簡素化します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや技術リーダー向けに作成された50秒のチュートリアルで、重要なクラウドセキュリティポリシーの動画生成プロセスを学びましょう。指導的で落ち着いた声と明確な注釈を備えた、画面録画を多用したビジュアルスタイルを提示し、HeyGenの自動字幕機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで、すべての視聴者にアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
法務チームやプロジェクトマネージャーを対象にした30秒のダイナミックな説明動画で、長い法的文書を消化しやすいビジュアルコンテンツに変換し、共鳴するポリシー動画の作り方を紹介します。インフォグラフィックスタイルのビジュアルとエネルギッシュなナレーションを用いた高速ビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、どのプラットフォームにも対応する説明動画を作成し、スクリプトからのコンテンツ作成を効率化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドポリシー動画の作成方法

複雑なクラウドポリシーコンテンツを魅力的なAI生成動画に簡単に変換し、コミュニケーションを簡素化し、チームのコンプライアンス研修を強化します。

1
Step 1
ポリシーコンテンツを貼り付ける
「ポリシーコンテンツ」をプラットフォームに直接貼り付けることで、スクリプトからの「テキストを動画に変換」機能を活用し、迅速に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様なプロフェッショナルな「AIアバター」から選択し、「AI動画作成」をナレーションして、メッセージを明確かつ魅力的に伝えます。
3
Step 3
カスタムブランディングを追加する
「ブランディングコントロール」を使用して、会社のロゴや色を適用し、「企業トレーニング動画」を独自のものにして、動画のプロフェッショナルな魅力を高めます。
4
Step 4
生成してエクスポートする
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまな形式と解像度で「ポリシー動画生成」を完成させ、どのプラットフォームや視聴者にも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシートピックを簡素化

AIを使用して複雑なクラウドセキュリティポリシーやその他のガイドラインを簡素化し、組織全体での明確な理解を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはクラウドポリシー動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なAI動画に変換し、リアルなアバターを使用してクラウドポリシー動画の作成を革新します。直感的なプラットフォームと多様な動画テンプレートにより、ポリシー動画の生成を効率的かつプロフェッショナルに行うことができ、コンテンツ開発を効率化します。

HeyGenはカスタマイズ可能なブランドのアニメーションポリシー動画を制作できますか？

はい、HeyGenは強力なAI動画ジェネレーターとして、AIアバターを特徴とするダイナミックなアニメーションポリシー動画の制作を可能にします。ブランドのロゴや色を使用してこれらの動画を完全にカスタマイズでき、一貫性のあるプロフェッショナルなポリシーコンテンツを確保します。

HeyGenは企業トレーニング動画やポリシーコンテンツにとって効果的なツールである理由は何ですか？

HeyGenは、企業トレーニング動画や重要なポリシーコンテンツのAI動画作成を大幅に加速する強力な動画制作ツールを提供します。テキストを動画に変換する機能や自動ボイスオーバー生成などの機能を備え、チーム向けに洗練された理解しやすいビデオチュートリアルを迅速に制作できます。

HeyGenはポリシー説明動画のプロフェッショナルな品質をどのように確保しますか？

HeyGenは、高度なAIアバター、シームレスなテキストから動画への変換、自動字幕生成を通じて、高品質なポリシー説明動画を確保します。これらの機能は、複雑なポリシーコンテンツを簡単に理解できるようにし、視聴者にアクセスしやすいプロフェッショナルな動画制作に貢献します。