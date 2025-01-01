臨床試験安全ビデオを作成：コンプライアンスを向上
AIアバターを活用して複雑なトピックを魅力的にし、重要な安全プロトコルのための明確で簡潔なデモビデオで研究チームを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい臨床研究スタッフにとって、90秒の指導ビデオで有害事象の基本と収集について詳述することは、臨床研究において非常に価値があります。ビジュアルスタイルはインフォグラフィックのような要素を用いて魅力的にし、簡潔で情報豊富なナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションの自動追加でアクセシビリティを向上させます。
データ管理担当者向けに、PHIの編集プロセスを実演する45秒のデモビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで正確、ステップバイステップで行い、ストック映像やメディアライブラリのサポートを取り入れて編集プロセスを示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してナレーションをスクリプト化します。
経験豊富な調査員を対象に、臨床研究における逸脱の重要な側面を強調する30秒のダイナミックな要約ビデオを作成します。このハイレベルな概要は、自信に満ちた権威ある声を特徴とし、ダイナミックなビジュアルを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
HeyGenはどのようにして臨床試験安全ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、魅力的な臨床試験安全ビデオを迅速に制作します。これにより、臨床研究のための重要なトレーニングビデオの開発が効率化され、明確さとユーザー体験が向上します。
HeyGenはどのような種類の臨床研究トレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenは、インフォームド・コンセント、有害事象の基本と収集、重篤な有害事象の基本、臨床研究における逸脱など、多様な臨床研究トレーニングビデオの生成に最適です。その強力な機能は、包括的な臨床試験情報とデモビデオの作成をサポートします。
HeyGenは研究チームが臨床試験情報を標準化するのを支援できますか？
はい、HeyGenはブランドコントロール、テンプレート、テキストビデオ機能を通じて、研究チームが一貫性のあるプロフェッショナルな臨床試験情報を作成するのを支援します。これにより、すべての短編ビデオと臨床研究のトレーニング資料に統一されたメッセージが確保されます。
HeyGenは臨床研究トレーニングのユーザー体験をどのように向上させますか？
HeyGenは、AI生成のナレーションと字幕を使用して、複雑な臨床研究データを簡単に理解できる短編ビデオに変換することで、ユーザー体験を大幅に向上させます。このアプローチにより、重要な臨床試験情報がすべての関係者にとってよりアクセスしやすく、魅力的になります。