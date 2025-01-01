クライアントトレーニングビデオを簡単に作成
魅力的な顧客トレーニングビデオを数分で作成。AIアバターを活用して動的なプレゼンテーションを行い、複雑な撮影なしで理解を深めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の高度な機能に苦労している既存のクライアントを対象にした2分間の「シナリオトレーニングビデオ」を開発してください。このビデオは、動的なテンプレートとシーンを活用して、一般的な使用例を鮮やかに示し、潜在的な問題をトラブルシューティングし、複雑な情報を魅力的なビジュアルストーリーテリングで消化しやすくします。
クライアントのワークフローを最適化するためのクイックヒントを提供する45秒の「プレゼンターチュートリアルビデオ」を制作してください。エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用し、重要なポイントを強調するために太字の字幕/キャプションを画面上に表示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用した後、さまざまなプラットフォームで忙しいクライアントにとってアクセスしやすく、消化しやすくします。
事前に書かれたスクリプトから完全に生成された1分間の「顧客トレーニングビデオ」を作成し、製品の価値を最大化するためのベストプラクティスを詳述します。ビデオは指導的で明確なビジュアル美学を持ち、HeyGenのメディアライブラリからのストック映像を組み込んで重要な概念を強化し、すべてのクライアントに包括的なガイダンスを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームのための魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できます。多様なトレーニングビデオテンプレートを活用して、視聴者を引きつけるプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはクライアントトレーニングビデオやスタッフトレーニングビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、顧客トレーニングビデオや社内スタッフトレーニングビデオの制作に最適な多用途のトレーニングビデオメーカーです。その機能により、どのような視聴者にも合わせた一貫性のある高品質なチュートリアルビデオを提供できます。
HeyGenはアニメーショントレーニングビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターと多様なテンプレートを使用して、動的なアニメーショントレーニングビデオを作成する力を与えます。また、プレゼンターチュートリアルビデオをシームレスに組み込み、画面録画を利用し、字幕やキャプションを追加してアクセシビリティを向上させることができます。
HeyGenを使ってハウツービデオやチュートリアルビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは効果的なハウツービデオやチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがビデオを生成し、複雑なビデオ編集ではなく明確な指導に集中できます。