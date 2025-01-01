クライアントトレーニングビデオを簡単に作成

魅力的な顧客トレーニングビデオを数分で作成。AIアバターを活用して動的なプレゼンテーションを行い、複雑な撮影なしで理解を深めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の高度な機能に苦労している既存のクライアントを対象にした2分間の「シナリオトレーニングビデオ」を開発してください。このビデオは、動的なテンプレートとシーンを活用して、一般的な使用例を鮮やかに示し、潜在的な問題をトラブルシューティングし、複雑な情報を魅力的なビジュアルストーリーテリングで消化しやすくします。
サンプルプロンプト2
クライアントのワークフローを最適化するためのクイックヒントを提供する45秒の「プレゼンターチュートリアルビデオ」を制作してください。エネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを採用し、重要なポイントを強調するために太字の字幕/キャプションを画面上に表示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用した後、さまざまなプラットフォームで忙しいクライアントにとってアクセスしやすく、消化しやすくします。
サンプルプロンプト3
事前に書かれたスクリプトから完全に生成された1分間の「顧客トレーニングビデオ」を作成し、製品の価値を最大化するためのベストプラクティスを詳述します。ビデオは指導的で明確なビジュアル美学を持ち、HeyGenのメディアライブラリからのストック映像を組み込んで重要な概念を強化し、すべてのクライアントに包括的なガイダンスを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアントトレーニングビデオの作成方法

直感的なAIツールとスマート機能を使用して、教育的で魅力的なクライアントトレーニングビデオを簡単に制作し、視聴者を引きつけます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
トレーニングコンテンツの概要を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたテキストを直接魅力的なビデオシーンに変換し、クライアントに明確さと正確さを保証します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
プロフェッショナルなAIアバターや事前にデザインされたテンプレートから選択して、ブランドを表現し、メッセージを効果的に伝えることで、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
字幕とブランディングを追加
ビデオに正確な字幕/キャプションを簡単に追加して、普遍的な理解を確保します。また、ブランドの色やロゴを適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択して、クライアントトレーニングビデオを完成させます。プロフェッショナルで高品質なビデオをすべてのプラットフォームで共有し、クライアントを効果的に教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

簡潔なチュートリアルクリップを迅速に制作

クライアントトレーニングのためのクイック学習のヒントや補足コンテンツを提供するために、魅力的な短編チュートリアルビデオやクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチームのための魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できます。多様なトレーニングビデオテンプレートを活用して、視聴者を引きつけるプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはクライアントトレーニングビデオやスタッフトレーニングビデオの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、顧客トレーニングビデオや社内スタッフトレーニングビデオの制作に最適な多用途のトレーニングビデオメーカーです。その機能により、どのような視聴者にも合わせた一貫性のある高品質なチュートリアルビデオを提供できます。

HeyGenはアニメーショントレーニングビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターと多様なテンプレートを使用して、動的なアニメーショントレーニングビデオを作成する力を与えます。また、プレゼンターチュートリアルビデオをシームレスに組み込み、画面録画を利用し、字幕やキャプションを追加してアクセシビリティを向上させることができます。

HeyGenを使ってハウツービデオやチュートリアルビデオを作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは効果的なハウツービデオやチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがビデオを生成し、複雑なビデオ編集ではなく明確な指導に集中できます。