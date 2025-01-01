クライアントオンボーディングビデオを作成して顧客維持を向上

HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成し、顧客維持とユーザーエンゲージメントを簡単に向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のクライアントが製品ダッシュボード内の高度な機能を理解するための60秒のチュートリアルビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは魅力的でステップバイステップの形式にし、クリアなスクリーン録画とアニメーション要素を組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで説明します。これにより、クライアントが製品を最大限に活用できるようにし、解約を減少させます。
サンプルプロンプト2
会社のコアバリューとサポートリソースを迅速に紹介するための30秒のクライアントオンボーディングビデオを開発します。このビデオは新しく契約したクライアントを対象としており、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを使用した温かくサポート的なビジュアルスタイルを特徴とし、落ち着いたバックグラウンドミュージックで補完されます。サポートを簡単にアクセス可能にすることで、初日から強力な顧客維持を構築することを目指します。
サンプルプロンプト3
多様なクライアントセグメントに合わせた50秒のダイナミックなオンボーディングビデオを想像し、特定の機能がどのようにニーズに合わせてカスタマイズできるかを示します。このパーソナライズされたビデオオンボーディング体験は、モダングラフィックスと柔軟で適応的なサウンドトラックを利用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的にコンテンツを生成します。これにより、企業は広範な手作業を必要とせずに、さまざまなユーザーグループ向けにコンテンツを効果的にカスタマイズできます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クライアントオンボーディングビデオの作成方法

パーソナライズされたアニメーションオンボーディングビデオで新しいクライアントを初日から引き込み、スムーズなスタートを確保し、解約を簡単に減少させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
オンボーディング用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートを選択するか、スクリプトを貼り付けてHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して迅速にコンテンツを生成します。
2
Step 2
メッセージをカスタマイズ
特定の指示とブランドボイスでビデオコンテンツを調整します。ボイスオーバー生成を利用してクリアなナレーションを行い、メッセージがクライアントに響くようにします。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランディングコントロール機能を使用してロゴや会社の色を適用し、ブランドアイデンティティを強化します。メディアライブラリから関連するビジュアルを取り入れてユーザーエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
アニメーションオンボーディングビデオを完成させ、新しいクライアントと共有します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、どのプラットフォームでも完璧にフォーマットされたビデオを提供し、シームレスな歓迎を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの成功と価値を強調

満足したクライアントからの説得力のあるビデオ証言と成功事例を生成し、製品の価値を強化し、新しいユーザーの信頼を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な顧客オンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な顧客オンボーディングビデオを簡単に作成できるようにします。豊富なビデオテンプレートとAI機能により、デザインや技術スキルがなくても、高品質なコンテンツを制作し、ユーザーエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenを使用して異なるクライアントやユーザー向けにオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenはパーソナライズされたビデオオンボーディングのためにコンテンツをカスタマイズすることができ、各クライアントやユーザーに関連する情報を提供します。この機能により、体験をカスタマイズし、ダイナミックでインタラクティブなユーザーオンボーディングビデオを大規模に作成することができます。

HeyGenがユーザーオンボーディングのための効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはビデオ作成を簡素化し、解約を減少させ、顧客維持を向上させるため、ユーザーオンボーディングのための効果的なAIビデオメーカーとして際立っています。オンボーディングプロセスを合理化することで、HeyGenは新しいユーザーが製品を迅速に理解し、価値を得るまでの時間を大幅に短縮します。

技術的なスキルがなくても高品質なSaaSオンボーディングビデオを制作するのは簡単ですか？

はい、HeyGenはデザインや技術スキルがなくても高品質なSaaSオンボーディングビデオを非常に簡単に制作できるようにします。プロフェッショナルなビデオテンプレート、AI駆動のツール、ボイスオーバー生成を活用して、クリアなチュートリアルビデオや顧客成功コンテンツを簡単に作成できます。