ビジネスを勝ち取るクライアント紹介ビデオを作成
AIアバターを使って潜在的なクライアント向けの魅力的な紹介ビデオを簡単に作成し、ビデオマーケティング戦略を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、リクルーターやプロフェッショナルネットワーキングのために魅力的でダイナミックな個人の物語を伝える45秒の自己紹介ビデオを作成し、親しみやすいオーディオスタイルでオンラインプレゼンスを向上させます。
HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確な行動喚起を含む現代的でエネルギッシュなナラティブを提供する30秒の新製品またはサービスの紹介ビデオをデザインし、ビデオマーケティングに参加する新しい顧客に最適です。
HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、親しみやすく温かみのあるビジュアルスタイルで明確なナラティブを提示し、一貫したブランディング要素で強化された60秒の従業員紹介またはチームスポットライトビデオを制作し、内部コミュニケーションやクライアント向けチームに理想的です。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを使用して紹介ビデオを作成する主な利点は何ですか？
HeyGenは、直感的なAIビデオアシスタントを使用して、プロフェッショナルなクライアント紹介ビデオや企業ビデオの作成を簡素化します。さまざまなビデオテンプレートを活用し、ビデオスクリプトを潜在的なクライアント向けの魅力的なコンテンツに簡単に変換できます。
HeyGenで紹介ビデオにどのようなブランディング要素を組み込むことができますか？
HeyGenでは、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントなどのブランディング要素をシームレスに紹介ビデオに統合し、一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。また、メディアライブラリを利用してブランドストーリーを強化することも可能です。
HeyGenは自己紹介のための魅力的なビデオスクリプトの生成を支援できますか？
はい、HeyGenのAIビデオアシスタントは、あなたのアイデアを洗練されたビデオスクリプトに変換し、自己紹介ビデオの作成を簡単にします。テキストからビデオへの機能とリアルなボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。
HeyGenを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに紹介ビデオを最適化するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、簡単なアスペクト比のリサイズと字幕生成を通じて、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに紹介ビデオを最適化するのに役立ちます。すべてのチャネルでオーディエンスを引き付けるために、明確な行動喚起を含めることを確認してください。