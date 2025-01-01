AIアバターで清掃ローテーションビデオを作成

HeyGenのカスタマイズ可能なビデオシーンとテンプレートを使用して、清掃ルーチンビデオや組織化チュートリアルを簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ホームインプルーブメント愛好家に最適な、放置されたスペースの劇的なディープクリーニング変身を紹介する60秒のインスパイアリングなビデオをデザインしてください。ダイナミックなビフォーアフターのビジュアルを取り入れ、タイムラプス変換を使用し、元気づけるバックグラウンドミュージックとHeyGenのカスタマイズ可能な字幕/キャプションで重要な清掃のヒントを強調します。シーンを埋めるために必要な補足ビジュアルにはメディアライブラリ/ストックサポートを活用してください。
サンプルプロンプト2
新しい住宅所有者や若い成人が清掃ルーチンを確立するための、必須の日常清掃タスクを概説する30秒の簡潔なビデオを制作してください。このシンプルな清掃ルーチンビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアル美学を特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して生成された落ち着いたAI音声で、迅速な家庭管理のヒントを明確かつ理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
カスタマイズと組織化が好きな人々を対象に、個別の清掃ビデオテンプレートを作成する方法を示す45秒の役立つ指導ビデオを作成してください。プロセスを説明するために、明確で視覚的に魅力的なHeyGenテンプレートとシーンを使用し、ガイダンスにはプロフェッショナルなAI音声を採用します。最終出力がさまざまなプラットフォームに最適化されるように、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用し、汎用性のあるガイドにしてください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

清掃ローテーションビデオの作成方法

複雑なタスクを明確で実行可能なガイドに変え、あらゆるプラットフォーム向けに魅力的な指導ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
清掃ビデオテンプレートを選ぶ
事前にデザインされた「清掃ビデオテンプレート」を選択して、ローテーション清掃コンテンツの構造をすばやく設定します。
2
Step 2
ナレーション用のAIアバターを追加
「AIアバター」を取り入れて、視聴者に各清掃タスクを視覚的に案内し、ルーチンのエンゲージメントと明確さを高めます。
3
Step 3
コンテンツとキャプションをカスタマイズ
特定の清掃アクションでシーンをカスタマイズし、「キャプション」を追加して、すべての視聴者に最大限のアクセス性を確保します。
4
Step 4
指導ビデオをエクスポート
「指導ビデオ」を最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、希望するすべてのプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

包括的な清掃ルーチンコースやチュートリアルを簡単に作成し、より広いオーディエンスにリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の観客のために魅力的な清掃ローテーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを提供し、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルな「清掃ローテーションビデオ」や「清掃ルーチンビデオ」を簡単に生成できます。これにより、「組織化チュートリアル」を簡単かつ魅力的に共有できます。

HeyGenが指導用清掃ビデオに提供するユニークな機能は何ですか？

「指導用ビデオ」において、HeyGenは「AIアバター」と「AI音声オーバー」でコンテンツを生き生きとさせます。また、「キャプション」を自動的に追加して、「清掃ビデオテンプレート」コンテンツをアクセスしやすく、非常に効果的にします。

HeyGenは清掃タスクのローテーションやディープクリーニングのようなタスクを説明するのに適していますか？

もちろんです。HeyGenの多用途なプラットフォームを使用すれば、「清掃タスクのローテーション」や劇的な「ディープクリーニング変身」を簡単に視覚化できます。「カスタマイズ可能なビデオシーン」と豊富なメディアライブラリを活用して、どんな清掃プロセスも詳細に効果的に示すことができます。

HeyGenで清掃ビデオのビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは「清掃ルーチンビデオ」のための広範なカスタマイズを提供します。ビデオシーンを調整し、ロゴや色などの独自のブランディング要素を組み込み、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することで、コンテンツが「YouTubeチャンネル」やその他のニーズに完全に一致するようにします。