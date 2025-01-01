行動を促す市民参加ビデオを作成
テキストからビデオへの変換を使用して、メッセージを影響力のあるコミュニティ意識向上キャンペーンや公共サービスアナウンスメントに変えましょう。
地元住民に緊急の地域問題について教育し、社会変革を訴える60秒のコミュニティ意識向上キャンペーンビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルであるべきで、メッセージをサポートするために画面上のテキストと関連するBロール映像を使用し、権威あるが親しみやすいAIアバターによって届けられます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、AIアバターのための対話を簡単に作成し、市民参加を促進するために明確で簡潔な配信を確保します。
高校生や大学生を対象に、地元選挙や広範な市民参加における彼らの声の重要性を強調する30秒のダイナミックなビデオを制作してください。現代的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、クイックカットと鮮やかなグラフィックスを使用し、トレンディでアップビートな音楽トラックに設定し、メッセージが若い観客に響くようにします。HeyGenの事前デザインされたビデオテンプレートと字幕/キャプションを利用して、このパーソナライズされたメッセージを迅速に作成し、若い有権者にとってアクセスしやすく影響力のあるものにします。
特定の地域イニシアチブを支援するか、重要な公的会議に参加するよう市民や活動家に促す、強力な行動呼びかけを持つ40秒のインパクトのあるビデオを生成してください。ビジュアル美学は直接的でインパクトのあるものであるべきで、劇的なイメージと真剣で動機付けるトーンを利用し、魅力的な市民ビデオを作成するように設計されています。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、説得力のあるビジュアルを簡単に見つけ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、市民参加の取り組みのリーチを最大化します。
