解約防止ビデオを作成して顧客を維持する

AIパーソナライズビデオで顧客維持を強化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的な再エンゲージメントコンテンツを簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

非アクティブな購読者を対象にした30秒のパーソナライズされた再エンゲージメントビデオを作成し、彼らの興味を再燃させ、解約を防ぐためのカスタマイズされた価値提案を提供します。HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルで温かく共感的なメッセージを届け、プラットフォームへの復帰を促します。
既存の顧客向けに60秒の魅力的な製品デモビデオを制作し、最近追加された機能やアップデートを強調して顧客の忠誠心を強化します。このビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、ダイナミックで視覚的に豊かなシーンを作成し、アップビートなバックグラウンドミュージックでサポートし、継続的な価値を明確に示します。
本物の顧客の声をフィーチャーした30秒の強力なビデオを生成し、信頼を築き、成功事例を示すことで顧客の解約を減少させます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、明確で信頼できるナレーションで本物のユーザーの引用を伝え、インスピレーションを与えるビジュアルを背景に、リスクのあるユーザーや更新が近いユーザーをターゲットにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

解約防止ビデオの作成方法

魅力的でパーソナライズされたビデオを作成して顧客の忠誠心を強化し、解約を減少させ、インパクトのあるビデオコンテンツで維持戦略を変革します。

Step 1
スクリプトとシーンを作成
顧客維持または再エンゲージメントに焦点を当てた魅力的なコンテンツを開発し、全体的な維持戦略と一致させます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、アイデアを視覚的な物語に簡単に変換します。
Step 2
AIアバターと声を選択
解約防止の取り組みに個人的なタッチを加えるために、AIアバターを選び、ボイスオーバーをカスタマイズします。これにより、パーソナライズされたビデオメッセージを魅力的で親しみやすい方法で届け、顧客との深い関係を築きます。
Step 3
製品デモやチュートリアルを追加
製品デモビデオやチュートリアルなど、価値を重視した具体的なコンテンツを統合して、ユーザーを教育し再エンゲージします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、一般的な問題点に対処したり、新機能を強調したりする関連ビジュアルでビデオを豊かにします。
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、ブランドの独自性を適用し、解約防止ビデオを完成させます。その後、希望のアスペクト比で洗練されたビデオをエクスポートし、ビデオマーケティング戦術の一環として配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツとハウツーガイドを提供

AIを活用したチュートリアルやハウツーガイドでユーザーを効果的に教育し、製品の価値を最大限に活用し、解約の理由を減少させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして顧客維持の取り組みを強化できますか？

HeyGenは、解約防止ビデオを迅速かつ大規模に作成する力を企業に提供します。AIパーソナライズビデオを活用することで、顧客の忠誠心を強化し、全体的な維持戦略をサポートする魅力的なビデオコンテンツを開発できます。

HeyGenでどのようなビデオを作成して顧客の解約を減少させることができますか？

HeyGenを使用すると、再エンゲージメントキャンペーン、機能採用のための製品デモビデオ、パーソナライズされたチュートリアルやハウツーなど、顧客の解約を減少させるためのさまざまなAIパーソナライズビデオを作成できます。これらの魅力的なビデオコンテンツは、顧客の忠誠心を強化するのに役立ちます。

HeyGenは個々の顧客維持のためにAIパーソナライズビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、異なる顧客セグメントに対してユニークなメッセージを簡単に作成できるように、AIパーソナライズビデオを大規模に生成することができます。このアプローチは、非常に関連性の高い魅力的なビデオコンテンツを提供することで、顧客維持を大幅に向上させます。

HeyGenはどのくらい早く顧客再エンゲージメントのための魅力的なビデオコンテンツを作成できますか？

HeyGenは、再エンゲージメントと維持戦略のための魅力的なビデオコンテンツの作成プロセスを効率化します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、顧客の忠誠心を育む高品質でパーソナライズされたビデオメッセージを迅速に制作します。