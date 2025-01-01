児童福祉トレーニングビデオを作成する
プロフェッショナルなボイスオーバー生成で児童福祉トレーニングを強化し、明確で影響力のある学習体験を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
児童保護手続きに関与する法律専門家向けに、トラウマインフォームド・ロイヤリングの基本原則を紹介する90秒の情報ビデオを開発してください。ビデオは共感的で権威あるビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して主要な概念やシナリオを提示し、落ち着いた安心感のある声でサポートします。これにより、法的代理がより効果的になります。
義務報告者トレーニングのオンラインモジュールの一部として、児童虐待やネグレクトの疑いを報告するための手順と法的義務を詳述する2分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で魅力的で、非常に指導的であるべきであり、ポイントを説明するためにグラフィックスやシンプルなアニメーションを使用し、親しみやすく励みになる声を添えてください。HeyGenのボイスオーバー生成は、すべてのトレーニングセグメントで一貫したトーンと明瞭さを確保できます。
児童福祉労働者とケースマネージャー向けに、重要なプラクティスツール内の新機能を示す45秒のクイックチップビデオを設計してください。ビデオは直接的で実用的なビジュアルアプローチを必要とし、ツールの動作を示すスクリーンキャプチャと簡潔なオンスクリーンテキストを表示し、簡潔な声でサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、重要な情報がより広くアクセス可能であることを確認してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして児童福祉専門家向けの技術支援ビデオやプラクティスツールの制作を簡素化しますか？
HeyGenは、組織が高品質の技術支援ビデオや重要なプラクティスツールを効率的に作成できるようにします。HeyGenのAIアバターとテキストビデオ機能を使用することで、複雑な情報を児童福祉労働者向けのアクセス可能なビデオコンテンツに迅速に変換できます。これにより、重要なトレーニング資料の開発が効率化されます。
HeyGenは既存の児童福祉トレーニングコンテンツ、例えばウェビナー録画を動的なビデオシリーズに変換できますか？
はい、HeyGenは既存の児童福祉トレーニング資料、ウェビナー録画を含むものを魅力的なビデオシリーズに変換するのに優れています。HeyGenのテキストビデオ機能を利用して新しいナレーションセグメントを作成したり、AIボイスオーバーを使用して録画されたビデオコンテンツを強化し、さまざまな学習形式に適応させることができます。
オンラインモジュールと義務報告者トレーニングの開発をサポートするHeyGenの具体的な機能は何ですか？
HeyGenは、包括的なオンラインモジュールと義務報告者トレーニングを作成するのに理想的な強力な機能を提供します。HeyGenのAIアバター、多様なテンプレート、簡単なボイスオーバー生成を活用することで、児童虐待やネグレクトなどの重要なトピックを専門的にカバーする構造化された明確なトレーニングビデオを制作できます。
HeyGenを使用して開発されたすべての児童福祉トレーニングビデオで一貫したブランディングを確保するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、すべての児童福祉トレーニングビデオが組織のアイデンティティに一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、特定のブランドカラー、一貫したフォントをすべてのシーンに簡単に組み込むことで、すべてのトレーニングビデオにプロフェッショナルで統一された外観を維持します。