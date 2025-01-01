化学ラベルトレーニングビデオを簡単に作成
GHS準拠のラベル教育を簡素化し、魅力的なスクリプトからのテキストビデオを使用して複雑な危険性ステートメントを説明します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
安全管理者やコンプライアンス担当者向けに、OSHAのGHSラベル規制に厳密に準拠したGHSラベルを作成するための基本的なステップを詳細に説明する90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは現代的で指導的であり、ステップバイステップのデモンストレーションを採用し、音声は落ち着いた権威あるトーンを維持します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、コンプライアンスガイドラインを魅力的なビジュアルコンテンツに効率的に変換します。
経験豊富な化学物質取扱者や安全トレーナー向けに、シグナルワード、危険性ステートメント、予防措置ステートメントなど、化学ラベルの重要な要素を掘り下げた包括的な2分間のトレーニングモジュールを作成する必要があります。このビデオは、詳細で分析的なビジュアルスタイルを要求し、明確な図解と実際の例を組み込み、正確で情報豊富なボイスオーバーを伴います。特に騒がしい環境での理解を向上させるために、字幕/キャプションの追加を確実に行ってください。
化学物質を取り扱う一般的な労働者と管理者向けに、危険な化学物質に関する事故を防ぐために一貫した化学ラベルトレーニングビデオの重要性を強調する45秒のインパクトのある啓発ビデオをデザインします。この魅力的な作品は、緊急性がありながらもインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、強力なビジュアルと直接的でモチベーショナルな音声配信を組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して適切で注目を集める背景を迅速に設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてGHS準拠の化学ラベルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能は、プロフェッショナルな化学ラベルトレーニングビデオの制作を効率化します。これにより、GHSラベルに関する一貫した準拠した指導を効率的かつ簡単に提供できます。
HeyGenは複雑なGHSラベルの要素を説明するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、SDSシート、シグナルワード、危険性ステートメント、予防措置ステートメント、ピクトグラムなどの重要なGHSラベル要素を明確に説明することができます。ボイスオーバー生成やメディアライブラリからの視覚的補助を利用して、トレーニングビデオの理解を深めることができます。
自社の特定の化学ラベルに合わせてGHSラベルトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、トレーニングビデオに会社のロゴや色を直接組み込むことができます。これにより、化学ラベルの視覚要素と全体的なラベルデザインが一貫して表現されます。
HeyGenはGHSラベル規制コンテンツの迅速な作成と更新をどのようにサポートしますか？
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオプラットフォームは、新しいGHSラベル規制トレーニングビデオの迅速な作成とコンテンツの更新を可能にします。これにより、OSHAのGHSラベル規制に対応する企業のラベリングシステムが、長期的な制作遅延なしに最新の状態を維持できます。