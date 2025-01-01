化学衛生ビデオを迅速かつ効果的に作成

化学衛生スクリプトをHeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、従業員トレーニングを効率化し、OSHA基準を満たします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
研究所の技術者向けに、個人用保護具の正しい着脱手順を示す45秒の安全ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオのスタイルは正確で指導的であり、AIアバターを使用して各アクションを明確にモデル化し、危険な化学物質の取り扱いにおけるベストプラクティスを強調するステップバイステップのデモンストレーションを利用します。
サンプルプロンプト2
危険な化学物質を扱うすべてのスタッフを対象に、軽微な漏洩に対する即時対応プロトコルの迅速なガイドを提供する30秒の簡潔なビデオを制作します。このビデオは緊急かつ冷静なビジュアルスタイルを採用し、明確で直接的な画面上の指示を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して効率的にリスク評価を最小限に抑えます。
サンプルプロンプト3
研究所の管理者と安全担当者を対象に、職場の安全を維持するための堅牢な化学衛生計画の包括的な要素と重要性を説明する90秒の情報ビデオを設計する必要があります。HeyGenのテンプレートとシーンからの情報豊富なインフォグラフィックと事前設計された要素を特徴とする企業プロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、OSHA基準への準拠を概説する知識豊富で安心感のあるナレーションを伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

化学衛生ビデオの作成方法

複雑なプロトコルを魅力的で準拠したビデオレッスンに変換することで、重要な化学衛生トレーニングの作成を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
化学衛生トレーニングのための明確で簡潔なコンテンツを作成することから始めます。次に、AIアバターを簡単に選択して、メッセージを生き生きと伝えます。
2
Step 2
ビジュアルと音声で強化
メディアライブラリ/ストックサポートからのイラストビジュアルを統合して、重要な安全対策を示します。次に、スクリプトから直接自然な音声を生成します。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ブランディングコントロールを使用して、会社のロゴや色を取り入れ、プロフェッショナルな外観を維持します。字幕を追加して、すべての学習者にメッセージが届くようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
包括的な化学衛生ビデオを確認した後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでのシームレスな配信の準備をします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全トピックを簡素化

複雑な化学衛生ガイドラインや安全データシートを、理解しやすい教育ビデオで明確に説明します。

background image

よくある質問

HeyGenは私の組織のために化学衛生ビデオを作成するプロセスをどのように簡素化できますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルな化学衛生ビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、従業員トレーニングのための高品質な安全ビデオを簡単に制作できます。

HeyGenは影響力のある化学衛生トレーニングビデオを開発するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、自然な音声生成、豊富なメディアライブラリなどの強力な機能を提供し、化学衛生ビデオを強化します。これらのツールを使用して、危険な化学物質や個人用保護具をカバーする明確で効果的な安全ビデオを制作できます。

HeyGenは私たちの安全ビデオが従業員トレーニングのための重要なOSHA基準を満たすのを支援できますか？

はい、HeyGenは、従業員トレーニングのためのOSHA基準への準拠をサポートする包括的な安全ビデオの開発を支援します。安全データシート、リスク評価、廃棄物処理の詳細な説明を簡単に作成することで、重要な化学衛生の実践を強化できます。

HeyGenは既存の化学衛生計画文書をビデオ形式に変換することができますか？

もちろんです。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、書面の化学衛生計画文書を直接魅力的なビデオコンテンツに変換できます。AIアバターを活用し、シーンをカスタマイズして、化学衛生に関する複雑な情報を効果的に伝え、チームの理解を深めます。