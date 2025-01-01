エージェントを引き込むチャットサポートトレーニングビデオを作成
AIアバターでエージェントのパフォーマンスを向上させ、顧客体験を強化します。効率的な知識移転のための魅力的なトレーニングビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
チャットサポートチーム向けに、一般的な顧客の問い合わせを効率的に処理する方法を示す45秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで関連するストック映像を使用し、読みやすい字幕とモチベーションを高めるサウンドトラックで強化されています。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオと字幕/キャプション機能を使用して迅速に制作できます。
上級チャットエージェントとチームリーダー向けに、顧客体験を向上させるための高度な紛争解決技術に関する90秒の指導ビデオを制作してください。ビデオは共感的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、複雑なシナリオを明確に提示してください。
すべてのチャットサポートエージェント向けに、新しいチャットツールやソフトウェア機能をナビゲートするための75秒のステップバイステップガイドを設計してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで直接的であり、明確な画面ウォークスルーをシミュレートし、強調されたアクションと正確な音声指示が付いています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが関連するグラフィックを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがプラットフォーム全体での汎用性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
トレーニングコンテンツを拡充し、グローバルチームにリーチ.
新入社員や既存のエージェントを世界中で教育するための包括的なチャットサポートトレーニングコースを効率的に制作し、一貫したサービスを確保します。
トレーニングのエンゲージメントと知識保持を向上.
AIを活用したビデオを利用して、カスタマーサービストレーニングをよりインタラクティブで記憶に残るものにし、エージェントのパフォーマンスと満足度を向上させます。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやテキスト・トゥ・ビデオ機能を含む高度なAIビデオ作成技術を利用して、魅力的なトレーニングビデオの制作を大幅に効率化します。スクリプトから直接字幕やボイスオーバーを簡単に生成でき、プロセスを効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenは魅力的なカスタマーサービストレーニングビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとテンプレートライブラリを通じて、魅力的なカスタマーサービストレーニングビデオの制作を支援するように設計されています。これにより、一般的な顧客の問い合わせを処理し、基本的なカスタマーサービススキルを開発するための効率的な知識移転が可能になります。
HeyGenは多言語トレーニングビデオにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、多言語でのボイスオーバー生成と自動字幕生成機能を提供することで、多言語トレーニングビデオをサポートします。これにより、トレーニングコンテンツがより広いオーディエンスに届き、グローバルなユーザーサポートを効果的に強化します。
HeyGenはトレーニングビデオでどのようにブランドの一貫性を確保しますか？
HeyGenは、特定のロゴやブランドカラーを組み込むことで、すべてのトレーニングビデオで強力なブランドの一貫性を維持することができます。カスタマイズ可能なテンプレートとプロフェッショナルなAIアバターを使用して、会社のアイデンティティに完全に一致する洗練されたトレーニングビデオを制作できます。