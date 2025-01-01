チームをインスパイアする変革リーダーシップビデオを作成

リアルなAIアバターを使用して、ビジネスリーダーが組織の変革を推進するためのインスパイアリングなビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
組織変革を進めるリーダー向けに、会社の再編中に変革をリードするための効果的な戦略を示す60秒の教育セグメントを作成します。このビデオはプロフェッショナルで共感的なビジュアルトーンを持ち、明確で情報豊かなナレーションが特徴で、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してシームレスなコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
高パフォーマンスチーム内での行動変化の触媒としてのスマートな失敗の概念を説明する、チームリーダーとマネージャー向けの30秒のインパクトのあるマイクロラーニングビデオを制作します。クリーンでエネルギッシュなビジュアルスタイルとパンチの効いたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を通じてアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
HRプロフェッショナルとC-suiteエグゼクティブを対象に、絶え間ない変化と変革の中でレジリエントな企業文化を育む方法を探る50秒の思考リーダーシップ作品をデザインします。このビデオは洗練された内省的なビジュアルアプローチを採用し、落ち着いた権威あるナレーションを用い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルストーリーテリングを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

変革リーダーシップビデオの作成方法

ビジョンを明確にし、受け入れを促進するインパクトのあるビデオを制作することで、チームをインスパイアし、組織変革をスムーズに進めましょう。

1
Step 1
リーダーシップスクリプトを作成
「変革リーダーシップ」ビデオのための魅力的なスクリプトを作成し、「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して、即座にドラフトビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から適切なプロフェッショナルを選び、メッセージを伝えることで、「リーダー」に一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを確保します。
3
Step 3
ナレーションを生成し、調整
スクリプトから自動的に「ナレーションを生成」し、ペースとトーンを微調整して「変革」に関するメッセージを完璧に伝えます。
4
Step 4
ブランディングを適用し、エクスポート
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用してビデオを「企業文化」に合わせ、配布用に希望の形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなリーダーシップコースを開発

AIを活用したビデオコンテンツを作成することで、変革に関するリーダーシップ開発コースのリーチを拡大し、よりアクセスしやすく魅力的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスリーダーが魅力的な変革リーダーシップビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、ビジネスリーダーがプロフェッショナルな変革リーダーシップビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、組織変革中の明確で一貫したコミュニケーションが可能になり、高パフォーマンスのチームを育成します。

HeyGenは変革コミュニケーションを効果的にリードするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、字幕生成などの強力な機能を提供し、変革に関するメッセージが響くようにします。これらのツールは、リーダーがチームに絶え間ない変化を受け入れるようインスパイアするのに役立ちます。

HeyGenは企業文化や行動変化のためのインスピレーションビデオを制作するのに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、ポジティブな企業文化を促進し、望ましい行動変化を促すインスピレーションビデオを制作するのに最適です。さまざまなナレーションを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できます。

HeyGenは組織変革のコミュニケーションプロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenはテキストからの迅速なビデオ作成を可能にすることで、組織変革中のコミュニケーションを大幅に効率化します。この効率性により、リーダーは従業員が変化を受け入れ、変革の取り組みを理解するのを助けるメッセージを一貫して伝えることができます。