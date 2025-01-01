認定プログラムのプロモーションビデオを作成して登録を促進

AIを活用して認定プログラムの魅力的なプロモーションビデオを作成し、登録を促進するための強力な「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の人事マネージャー向けに、チームのスキルアップと検証可能な共有可能な証明書の取得を促進する45秒のトレーニングビデオを開発します。HeyGenの既成のテンプレートとシーンを使用し、自信に満ちたナレーターと控えめな企業音楽を組み合わせて、信頼性と具体的な利益を伝えます。
サンプルプロンプト2
見込みのある学生を対象にした60秒のソーシャルメディアマーケティングビデオを作成し、認定の影響についての本物のユーザーテスティモニアルを紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて効果的に収集された参加者のクリップを、感情的な背景音楽と画面上の引用と組み合わせて、信頼を築き、実際の成功事例を示します。
サンプルプロンプト3
認定プログラムの作成者向けに、提供内容のプロモーションの簡単さと力を示す30秒の説明ビデオをデザインします。現代的でアニメーションにインスパイアされたビジュアルスタイルを使用し、アップビートで現代的な音楽と、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効果的なアウトリーチのためのビデオ作成の容易さに焦点を当てます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

認定プログラムのプロモーションビデオの作成方法

動的なプロモーションビデオを簡単に作成して登録を促進し、認定プログラムを紹介します。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
認定プログラムのプロモーションビデオのための魅力的なスクリプトを作成することから始めます。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を活用して、アイデアを迅速に魅力的なシーンに変換します。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
プログラムの利点を視覚化し、効果的に物語を構成するために、さまざまなプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
「ボイスオーバー生成」を使用して自然な音声を生成し、プログラムの価値をナレーションし、重要なメッセージを明確に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたプロモーションビデオを作成します。最終ビデオを簡単にダウンロードしてソーシャルメディアチャネルで共有し、より多くの登録を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるプロモーションを開発

AIの支援を受けて高性能なプロモーションビデオや広告を制作し、認定プログラムへの関心と登録を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオの作成を強化できますか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換、さまざまなビデオテンプレートを使用して、魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成する力を提供します。ブランドの会社ロゴ、音楽、グラフィックを統合して、効果的に顧客を引き付けることができます。

HeyGenは魅力的なトレーニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはAIを活用したボイスオーバー、カスタムスクリプト、ドラッグアンドドロップエディターを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成を簡素化します。既存のテンプレートを利用するか、自分の画像やストック映像をアップロードして、効果的な知識共有のための魅力的なeラーニングプロモビデオを制作できます。

HeyGenはマーケティングビデオの制作を効率化できますか？

もちろんです！HeyGenはAIアバターとメディアライブラリを提供し、スクリプトからの迅速なコンテンツ作成を可能にすることで、マーケティングビデオの制作を最適化します。アニメーションテキスト、グラフィックデザイン要素、強力な行動喚起を簡単に追加して、ソーシャルメディアマーケティングの取り組みを強化します。

HeyGenで作成したビデオをダウンロードして共有するのは簡単ですか？

はい、HeyGenはビデオ作成と配信のシームレスな体験を保証します。ビデオが完成したら、さまざまなビデオフォーマットで簡単にダウンロードして共有でき、内部チームや外部キャンペーンに適したサイズに調整されます。