AIでCEOアップデートビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、企業ストーリーテリングを向上させ、ステークホルダーコミュニケーションを強化しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家や主要パートナーを対象にした45秒の「CEOビデオ」を開発し、四半期の成果と戦略的方向性を要約してください。ビジュアルの美学は洗練され、データに基づいたもので、クリーンなグラフィックスと権威あるが親しみやすい音声トーンを組み込み、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して一貫性とインパクトのある「企業ストーリーテリング」プレゼンテーションを確保してください。
サンプルプロンプト2
業界の仲間や潜在的なクライアント向けに、現在の市場トレンドに対処する30秒の「ブランディングとリーダーシップ」ビデオを制作してください。ビデオはモダンで簡潔なビジュアルスタイルが必要で、魅力的で明確な声を持ち、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を効果的に利用して、書かれたアイデアをダイナミックなコンテンツに変換し、迅速でインパクトのあるメッセージを強調してください。
サンプルプロンプト3
全従業員を対象にした75秒の「CEOビデオ作成のベストプラクティス」セグメントを作成し、会社全体の新しいイニシアチブを説明してください。ビジュアルとオーディオスタイルは本物で透明性があり、非常に情報豊かであるべきで、スピーチの明確さと完全なアクセシビリティを確保するために「字幕/キャプション」を組み込み、オープンなコミュニケーションを強化してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CEOアップデートビデオの作成方法

AIを活用して、ステークホルダーを引き付け、重要な会社のメッセージを共有するためのプロフェッショナルなCEOアップデートビデオを簡単に制作しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
メッセージを作成することから始めましょう。その後、リアルな**AIアバター**を選択してスクリプトを伝え、スタジオを必要とせずにプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
2
Step 2
カスタマイズ可能なテンプレートを選択
ビデオの視覚的な魅力を高め、ブランドの一貫性を維持します。**カスタマイズ可能なテンプレート**を利用してアップデートを構成し、メッセージが明確で会社のブランディングに沿っていることを確認します。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとキャプションを追加
関連するメディアでCEOアップデートを豊かにします。正確な**字幕/キャプション**を簡単に生成し、アクセシビリティを強化し、メッセージがより広いオーディエンスに効果的に届くようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アップデートが完成したら、HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を活用して、ビデオを希望のフォーマットでレンダリングし、さまざまなプラットフォームでステークホルダーにシームレスに配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションと情報保持を強化

重要なCEOアップデートをダイナミックでAIを活用したビデオコミュニケーションに変換することで、従業員のエンゲージメントと情報保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはステークホルダーコミュニケーションのためにCEOアップデートビデオをどのように強化できますか？

HeyGenは、リーダーが魅力的なCEOアップデートビデオを効率的に作成し、強力なステークホルダーコミュニケーションと企業ストーリーテリングを促進することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用することで、プロフェッショナルなコンテンツの作成を簡素化し、メッセージが効果的に響くようにします。

HeyGenは魅力的なCEOビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、CEOビデオを生き生きとさせます。これにより、スクリプトから直接テキストビデオを作成し、従来の撮影を必要とせずにリアルなプレゼンテーションを生成できます。

HeyGenはCEOアップデートにおけるブランディングとリーダーシップをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをCEOアップデートビデオに統合することができます。これにより、強力なブランドの一貫性が確保され、すべてのビデオコンテンツでリーダーシップが強化されます。

HeyGenはCEOアップデートビデオテンプレートの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいビデオエディターを備えたビデオ制作を簡素化します。事前にデザインされたCEOアップデートビデオテンプレートを簡単に適応させたり、キャプションやポストプロダクション要素を含めて独自に作成することができます。