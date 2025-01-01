ケータリングトレーニングビデオを迅速かつ簡単に作成

HeyGenのAIアバターを活用したプロフェッショナルトレーニングビデオで、スタッフのオンボーディングを効率化し、注文の正確性を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ケータリングビジネスのオーナーと営業チームを対象に、オンライン注文のシームレスな体験を示す90秒のダイナミックなビデオを開発してください。Catering Delivery Managerの効率性を強調し、ユーザーインターフェースの操作を現代的で魅力的なビジュアルで紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練された高インパクトなプレゼンテーションを作成しましょう。
サンプルプロンプト2
キッチンマネージャー、財務部門、管理者を対象に、キッチン生産レポートの抽出と分析、売掛金管理のプロセスを詳述する2分間の情報ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはデータ駆動型で権威あるものにし、レポートを表す明確な画面上のグラフィックを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
配達ドライバーとカスタマーサービス担当者を対象に、効率的なケータリング配達のためのDelivery Driver Interfaceの利用方法を説明する45秒の実用的なガイドをデザインしてください。実用的でわかりやすいデモンストレーションスタイルを採用し、励ましのナレーションを加え、迅速な手順とベストプラクティスに焦点を当てます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ケータリングトレーニングビデオの作成方法

スタッフのオンボーディングから新機能のデモンストレーションまで、ケータリング業務のためのプロフェッショナルトレーニングビデオを効率的に制作します。

1
Step 1
スクリプトとシーンを作成
トレーニングスクリプトを入力または貼り付けて開始します。"スクリプトからのテキストビデオ"機能を活用して、ケータリングソフトウェアの複雑な機能を説明するのに最適な初期シーンを自動生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様な"AIアバター"からコンテンツを提示するためのものを選び、ケータリング注文の処理などのトピックをチームにとって魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
"ナレーション生成"を利用して明確なナレーションを作成し、トレーニングのニーズに合わせてさまざまな声や言語を選択します。これにより、複雑な指示が理解しやすくなります。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
ケータリングトレーニングビデオを完成させます。オンライン注文などのプロセスをチームに案内する際に、すべてのプラットフォームで完璧に見えるように、必要に応じて"アスペクト比のリサイズとエクスポート"の調整を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なトレーニングスニペットを作成

新しいケータリングプロセスやソフトウェア機能に関するマイクロラーニングや迅速な更新のために、魅力的なビデオクリップを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてケータリングトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなケータリングトレーニングビデオの制作を効率化します。企業は書かれたスクリプトを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ナレーションや字幕を追加して、スタッフに明確で一貫した指導を提供できます。

HeyGenはケータリングソフトウェアプラットフォームの指導コンテンツを生成するのに使用できますか？

はい、HeyGenはさまざまなケータリングソフトウェアの機能に関する包括的な指導ビデオを開発するのに最適です。広範なメディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、ケータリング見積もりの管理、ケータリング注文の処理、または選択したシステムの他の技術的側面のナビゲート方法を効果的に示すことができます。

HeyGenはオンライン注文用のケータリングビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込む能力を含む強力なブランディングコントロールを提供し、オンライン注文用のすべてのケータリングビデオが会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにします。また、テンプレートとシーンを利用して、顧客が注文プロセスをスムーズに進めるためのダイナミックでプロフェッショナルなウォークスルーを作成できます。

HeyGenは新しいケータリングソフトウェアの更新を説明するビデオの制作をどのように支援しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ生成とナレーション機能を使用して、新しいケータリングソフトウェアの更新を説明する明確で簡潔なビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、チームやクライアントがケータリング注文の管理から包括的なレポートの生成までの新機能を理解し、高品質なビジュアルエイドと一貫したメッセージングを提供します。