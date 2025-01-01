AIの力でカタログ化動画を作成
ビデオ管理ワークフローを簡素化し、コンテンツ作成を自動化します。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、より広いリーチとアクセシビリティを実現しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
エンタープライズソリューションアーキテクトとデジタルアセットマネージャーを対象にした90秒の説得力のある指導動画を作成し、デジタルアセット管理におけるワークフロー自動化のシームレスな統合を示します。画面録画とアニメーションオーバーレイを特徴とする洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、魅力的なAIアバターが視聴者を主要な利点に導きます。この動画は、HeyGenのAIアバターを効果的に利用して、複雑な技術的ソリューションを明確かつプロフェッショナルに提示します。
トレーニング＆開発スペシャリストと企業学習デザイナー向けに、メタデータを新しいカタログ化システムに入力するベストプラクティスを示す包括的な2分間のトレーニング動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的で魅力的であり、明確なステップバイステップの指示と実用的な例を組み込み、HeyGenの字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、重要な用語を強化してより良い保持を促進します。
製品マネージャーとマーケティングチーム向けに、新しいビデオ管理プラットフォームを宣伝する45秒のダイナミックな製品紹介動画を制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでテンポが速く、クイックカットと画面上のテキストアニメーションを通じて主要なUI機能とユーザーの利点を強調します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する能力を例示し、詳細なスクリプトを瞬時にインパクトのある魅力的なビジュアルナラティブに変えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使ってカタログ化動画の作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストスクリプトから高品質なカタログ化動画を自動生成し、ワークフローを大幅に効率化します。AIアバターやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に生成し、ビデオ管理の生産時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenはどのようなAI機能を提供して、強力なビデオアセット管理を実現しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやダイナミックなAIボイスアクターを含む強力なAIソリューションを提供し、デジタルアセット管理のためにビデオコンテンツを強化します。AIキャプションジェネレーターは自動的に字幕を追加し、ビデオカタログ化のニーズに対するアクセシビリティと検索性を向上させます。
HeyGenはビデオコンテンツの整理と管理のための高度な機能をサポートしていますか？
HeyGenは主に高品質なカタログ化動画の作成に焦点を当てていますが、一貫したブランディングとコンテンツ生成を促進することで効率的なビデオ管理を可能にします。この基盤により、包括的なメタデータを適用して優れた組織化とワークフロー自動化を実現する既存のデジタルアセット管理システムへのより良い統合が可能になります。
企業がAIを活用したカタログ化動画ソリューションにHeyGenを選ぶべき理由は何ですか？
HeyGenは、先進的なAIを使用してプロフェッショナルなカタログ化動画を迅速かつ大規模に作成することで、エンゲージメントと効率を大幅に向上させます。直感的なインターフェースと強力なAIを活用したカタログ化ソリューションにより、HeyGenは製品やサービスを効果的に紹介し、販売エンゲージメントを向上させる魅力的な動画を制作するのに役立ちます。